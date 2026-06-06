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Abre exposición «Donde cantan las cartas» de la artista regia Nancy Bobadilla Cortez en La Máquina

OAXACA, Oaxaca. (sucedióenoaxaca.com/ vía GALERIA NN).- En la Galería Taller La Máquina se inauguró la exposición «Donde cantan las cartas», de la artista plástica Bobadilla Cortez, quien explora la memoria y la identidad a través de la reinterpretación de las cartas de la lotería mexicana.

Con una técnica magistral, Bobadilla Cortez crea atmósferas surrealistas y emotivas que invitan a reflexionar sobre la feminidad, la fuerza y la vulnerabilidad.

La exposición presenta 32 obras, entre óleos y grabados, que yuxtaponen imágenes icónicas y simbólicas, generando nuevas lecturas y conexiones con lo humano y lo natural.

Nancy Bobadilla Cortez (Monterrey, 1988) es una artista mexicana con una formación artística sólida en pintura y muralismo, especializada en figura humana en instituciones como la Florence Academy of Art y la Angel Academy of Art. Su obra es figurativa, simbólica y profundamente humana, caracterizada por una técnica rigurosa y una voz propia.

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