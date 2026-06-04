Todo listo para el Festival del Medio Ambiente «Layú Stidu» este 5 de junio

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, invita a participar en el Festival del Medio Ambiente “Layú Stidu”.

Con este festival, a realizarse este viernes 5 de junio, Día Mundial del medio Ambiente, de 10:00 a 16:00 horas , el gobierno estatal busca acercar y concientizar a las familias oaxaqueñas acerca de la importancia y urgencia del cuidado del planeta, promoviendo la participación comunitaria y respeto por la naturaleza.

Las actividades se realizarán en el Recinto Ferial del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde se impartirán ponencias magistrales, charlas, talleres para todas las edades, actividades culturales y recreativas y de educación ambiental y diversas dinámicas para conocer y aprender a cuidar la biodiversidad.

El acceso a todas las actividades es libre para todas las personas sin excepción.