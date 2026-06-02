Nace Bina, una aplicación para aprender palabras en lenguas originarias

Esta herramienta digital cuenta con 300 palabras y 100 frases de uso cotidiano por cada lengua, 20 campos semánticos, tres actividades interactivas, entre otros

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz presentó la aplicación “Bina” que en zapoteco significa escucha, una herramienta diseñada para que las personas puedan aprender de una manera sencilla y accesible las lenguas originarias.

En conferencia de prensa desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el mandatario estatal resaltó que este programa único en su tipo, es creado para acercar estas lenguas a las nuevas generaciones y ciudadanía en general, lo que les permitirá conocerlas, aprenderlas y que puedan seguirlas hablando.

“Estamos orgullosos de nuestras raíces y queremos que sigan vivas por muchos años más. Porque nuestras lenguas no son solo una forma de comunicarnos; son memoria, identidad y la expresión viva de quiénes somos como pueblo”, subrayó.

En tanto, el secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), Víctor Cata detalló que actualmente esta herramienta cuenta con tres lenguas originarias “Dichha wlhachh” zapoteco variante de San Melchor Betaza, “Nawatlajtolle’ Náhuatl de Santa María Teopoxco y “Cha´jna’a Chatino de San Juan Quiahije.

Indicó que existen 300 palabras y 100 frases de uso cotidiano por cada lengua, 20 campos semánticos y tres actividades interactivas de relación y memoria. También 173 adjetivos, mil 363 sustantivos, 316 verbos, cinco preposiciones y cinco adverbios, con los que se podrá leer y escribir.

Por otro lado, el director general de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez, informó que Bina se encuentra disponible para dispositivos móviles Android y iOS, mediante las tiendas Google Play Store y App Store.