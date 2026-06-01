La terca memoria: Efemérides culturales de junio

El 05 de junio de 2004 falleció el compositor Rodolfo Villegas Bolaños, creador de «Mujer oaxaqueña», una de las canciones emblemáticas de Oaxaca, traducida a idiomas como el inglés y el italiano. Fue profesor normalista, se especializó en Física y Química, y realizó una maestría en educación. Le sobreviven su esposa Aurora Guadalupe Altamirano López y sus hijos: Analine, Rodolfo de Mirel y Ariana Guadalupe. El maestro Villegas nació el 27 de julio de 1950 en Yucucundo, Zaachila.
Con «Mujer Oaxaqueña», su autor perdió un concurso pero ganó celebridad
El 24 de junio de 1991, a los 91 años, fallece el artista plástico Rufino Tamayo, después de una larga y fructífera vida. Tamayo nació el 26 de agosto de 1899 en el barrio del Carmen Alto de la ciudad de Oaxaca, y se convirtió en uno de los pilares de la plástica mexicana y en el gran maestro de las futuras generaciones de artistas oaxaqueños. Sus restos descansan en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo.
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Tamayo en el corazón; hoy se conmemoran 31 años de su partida
El 30 de junio de 1959 falleció el político, pensador y escritor José Vasconcelos Calderón, fundador de la Secretaría de Educación Pública y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vasconcelos, quien nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, concebía a la educación como motor generador de conciencias y alentador de espíritus, la cual a la vez rescataría al hombre de la ignorancia haciéndolo mentalmente libre.