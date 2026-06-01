La terca memoria: Efemérides culturales de junio

El 05 de junio de 2004 falleció el compositor Rodolfo Villegas Bolaños, creador de «Mujer oaxaqueña», una de las canciones emblemáticas de Oaxaca, traducida a idiomas como el inglés y el italiano. Fue profesor normalista, se especializó en Física y Química, y realizó una maestría en educación. Le sobreviven su esposa Aurora Guadalupe Altamirano López y sus hijos: Analine, Rodolfo de Mirel y Ariana Guadalupe. El maestro Villegas nació el 27 de julio de 1950 en Yucucundo, Zaachila.

El 24 de junio de 1991, a los 91 años, fallece el artista plástico Rufino Tamayo, después de una larga y fructífera vida. Tamayo nació el 26 de agosto de 1899 en el barrio del Carmen Alto de la ciudad de Oaxaca, y se convirtió en uno de los pilares de la plástica mexicana y en el gran maestro de las futuras generaciones de artistas oaxaqueños. Sus restos descansan en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo.

https://sucedioenoaxaca.com/2023/08/25/hace-124-anos-nacio-rufino-tamayo-en-el-barrio-del-carmen-alto/

El 30 de junio de 1959 falleció el político, pensador y escritor José Vasconcelos Calderón, fundador de la Secretaría de Educación Pública y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vasconcelos, quien nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, concebía a la educación como motor generador de conciencias y alentador de espíritus, la cual a la vez rescataría al hombre de la ignorancia haciéndolo mentalmente libre.