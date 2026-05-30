Se reordenará transporte en el centro histórico de forma paulatina y gradual: Semovi

La primera fase de prueba inició este sábado con operativos para delimitar el acceso de taxis foráneos, así como del transporte turístico en calles estratégicas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El reordenamiento del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez se implementará de manera paulatina y por etapas, con el objetivo de mejorar la circulación vial y atender las complicaciones de tránsito que diariamente se registran en esta zona de la ciudad; informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Explicó que lo anterior se debe a que se identificó un arroyo vehicular de más de 3 mil unidades de transporte público provenientes de municipios conurbados, los cuales invaden carriles, no respetan a las y los peatones, así como realizan ascensos y descensos en cualquier punto de la vía pública; generando congestionamientos y afectaciones a la movilidad.

La primera etapa de prueba inicia este sábado con operativos para delimitar el acceso de taxis foráneos, así como del transporte turístico en calles como Bustamante, Mier y Terán, Valerio Trujano y Galeana; a través de la implementación de circuitos de circulación y permitiendo el acceso para viajes especiales.

La segunda fase contempla la reubicación de sitios foráneos en tres terminales. Mientras que la tercera prevé la reubicación de terminales de urvans federales, implementación de Senderos Seguros, así como acciones coordinadas con el Municipio de Oaxaca de Juárez para reforzar la vialidad, ordenar el comercio informal y regular las bases de sitios de taxis.

Con estas acciones, se busca recuperar el orden en la vía pública, agilizar los desplazamientos y generar mejores condiciones de movilidad para quienes transitan diariamente por el Centro Histórico.