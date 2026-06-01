Realiza el IEBO IX Concurso de Poesía en Lengua Materna

Con esta actividad, el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca impulsa identidad y tradición al interior de sus planteles

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) realizó el noveno Concurso de Poesía en Lengua Materna, un espacio dedicado a la preservación, promoción y fortalecimiento de las lenguas originarias de la entidad a través de la expresión literaria de las y los estudiantes.

En esta edición participaron diez estudiantes. El primer lugar fue para Yetzani Yamilt Canseco Guerrero, del Plantel 101 San Mateo Yoloxochitlán, Región Cañada, con la poesía en Mazateco «La Voz de Mis Abuelos».

El segundo premio fue para Caleb Josmar Hernández Hernández del Plantel 132 San Cristóbal Amatlán, Región Sierra Sur, con la poesía en zapoteco «Agua de Cacao».

El tercer sitio correspondió a Cornelio Yohanan Lorenzo Vicente del plantel 21 Usila, Región Papaloapan, con la poesía en chinanteco «Mi Pueblo Natal».

Con actividades como este certamen de poesía en lengua materna, el IEBO impulsa la preservación del patrimonio cultural y lingüístico de la entidad.