San Juan Teitipac se viste de fiesta con su Guelaguetza 2026

La celebración se realizará el 21 de junio con la participación de 13 delegaciones

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- San Juan Teitipac celebrará su Guelaguetza 2026 este domingo 21 de junio, en el marco de su Fiesta Patronal en honor a San Juan Bautista.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) invita a turistas nacionales e internacionales, así como a las y los oaxaqueños, asistir a esta festividad que se llevará a cabo a las 17:00 horas en el Parque Plazuela, ubicado detrás del templo de San Juan Bautista de la localidad.

Como parte de las actividades, previamente se realizará un desfile de delegaciones que partirá a las 16:00 horas, desde la calle Porfirio Díaz número 50, con la participación de 13 delegaciones.

Al término de la Guelaguetza, a las 22:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de un baile popular.

La Fiesta Patronal de San Juan Teitipac continuará hasta el 28 de junio con un programa de actividades culturales y religiosas para el disfrute de habitantes y visitantes.