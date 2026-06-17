Ingresa Nathanael Lorenzo Hernández a la Sociedad de Autores y Compositores de México

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que desde hace 80 años protege los derechos autorales de miles de músicos nacionales, anunció oficialmente el ingreso a sus filas de Nathanael Lorenzo Hernández, compositor de “Amores de montaña”, obra de música tradicional que ya forma parte del paisaje sonoro de Oaxaca.

Acompañado de dos emblemáticos compositores oaxaqueños, Xavier Santos y Aldo Rey, el delegado estatal de la SACM, José Vásquez Chávez, dio la bienvenida al compositor nacido en Nejapa de Madero, a quien calificó como “un gran baluarte no solo en la composición sino también en la pluma y en la enseñanza musical”.

Al agradecer a la SACM por haber sido incorporado a sus filas, a las cuales han pertenecido extraordinarios compositores oaxaqueños como Tata Nacho y Álvaro Carrillo, Nathanael Lorenzo Hernández, notoriamente emocionado, expreso sentirse orgulloso de formar parte de “la guardiana de las obras de las más grandes compositoras y compositores de este país”.

“Yo provengo de un mundo musical maravilloso: La música tradicional de convivencia y, ese mundo musical me inspira ahora para dar este paso e integrarme a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Lo hago con entera conciencia y juicio. No lo hago con una intención de enriquecimiento, lo hago como un paso para integrar una fundación que pueda aportar a proyectos culturales de convivencia ya sea con un atril, un instrumento musical, un cuaderno, una comida para un maestro de música”, manifestó.

Cabe comentar que luego de que “Amores de montaña” se popularizó en los años recientes, ya no con fines de convivencia sino comerciales, su compositor decidió proteger su obra para destinar sus regalías a proyectos culturales de convivencia comunitaria.

Luego de agradecer a los medios de comunicación que contribuyen en la difusión de la obra musical de las y los compositores oaxaqueños, el también pedagogo musical levantó la voz para convocar a la comunidad artística a salir de su zona de confort pues “hoy el mundo necesita artistas con voz fuerte” y no “artistas flojos y vividores del sistema”.

El encuentro con medios de comunicación, compositoras y compositores culminó con una convivencia acompañada de viandas traídas por gestores culturales de comunidades como Atzompa, Zaachila, San José del Progreso y Tututepec, entre otras localidades, donde el maestro Nathanael ha brindado acompañamiento en diversos proyectos culturales.