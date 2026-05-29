Oaxaqueña gana boleto para partido del Mundial de Futbol 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La oaxaqueña Daira Yaretzi Díaz García resultó ganadora de un boleto otorgado por el Gobierno de la República para asistir a uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Originaria de San Pedro Mixtepec, Díaz García asistirá desde la Costa hasta el estadio Monterrey, sede en la que se jugará uno de los partidos.

Ella participó en la dinámica nacional denominada “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, la cual buscó reconocer el talento y la pasión de infancias y juventudes por el fútbol.

Este concurso se realizó en escuelas y espacios públicos de todo el país, en donde las personas participantes demostraron sus habilidades con el balón.

Las otras ganadoras son Yolett Cervantes Cuaquehua, quien asistirá al partido en el Estadio Azteca, y Karla Itzel Peña Vilchis, quien hará presencia en Guadalajara.