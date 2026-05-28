Oaxaca, capital de tecnología e innovación durante 3 días con CLIHC 2026

En esta conferencia participan especialistas de América, Europa y Asia en proyectos sobre inteligencia artificial, inclusión digital y diseño interactivo

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la XII Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora (CLIHC) 2026, realizada por primera vez en Oaxaca los días 27, 28 y 29 de mayo, encuentro que reúne a investigadores, estudiantes, empresas e instituciones interesadas en el desarrollo de tecnología centrada en las personas.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el mandatario estatal celebró que juventudes, universidades e instituciones públicas se unan para resolver problemas reales mediante el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.

“Este hackathon dejará proyectos valiosos, nuevas alianzas y muchas ideas capaces de transformar realidades; nuestro gobierno seguirá impulsando la educación, la ciencia y la innovación tecnológica como pilares del desarrollo para que Oaxaca sea referente nacional y latinoamericano en creatividad digital, inclusión tecnológica e innovación social”, expresó Jara Cruz.

Asimismo, señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana; pero el gran desafío actual también es ético, social y humano.

Durante la conferencia se desarrollan talleres, ponencias y actividades académicas sobre inteligencia artificial, accesibilidad, inclusión digital, salud, patrimonio cultural, educación y diseño de experiencias interactivas.

En su oportunidad, el organizador local de CLIHC 2026 Carlos, Alberto Martínez Sandoval, destacó que esta es una de las conferencias más importantes de América Latina en materia de interacción humano-computadora, al promover tecnología que entienda y facilite la vida de las personas.

En esta edición participan investigadores y universidades de países como Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Colombia, Chile, Guatemala y Países Bajos, fortaleciendo redes de colaboración científica y tecnológica.

Este encuentro impulsa el trabajo interdisciplinario entre especialistas en computación, diseño, mecatrónica, ciencias empresariales y medios interactivos, además de abordar temas como creatividad, inteligencia artificial e igualdad de género.