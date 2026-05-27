Presentan Guía de Aves del Valle de Tlacolula

TLACOLULA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del 27 aniversario de la declaratoria del Monumento Natural Yagul, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad presentó la Guía Rápida de Aves del Valle de Tlacolula, una publicación que fortalece el conocimiento y conservación de la biodiversidad de la región.

Este material es resultado de dos años de monitoreo biológico comunitario realizado por los grupos “Búhos” del Monumento Natural Yagul y “Shkiit” de Teotitlán del Valle, integrantes de la Red de Monitoreo y Aviturismo Comunitario de Oaxaca Nandaa Ñu’u’ (“Los que cuidan la Tierra”), impulsada por el Gobierno del Estado.

¿Qué contiene la guía?

Incluye 115 especies de aves registradas en el Valle de Tlacolula, 15 especies endémicas de México, información sobre aves residentes, migratorias y transitorias y su categoría de conservación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010

Esta herramienta busca acercar a más personas al conocimiento de las aves y promover la conservación de los ecosistemas que hacen único al Valle de Tlacolula.

En la elaboración de la guía participaron Monitoras y monitores comunitarios, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Procuraduría Nacional de Protección Ambiental, Semarnat e INAH, así como autoridades municipales y agrarias.