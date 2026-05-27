«Hoy en día, necesitamos una tregua para disfrutar la música»: Felipe Ríos

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La velocidad con la que transcurre la vida en esta época nos aleja del disfrute de un buen concierto, por eso es necesario hacer una tregua, una pausa para el encuentro íntimo entre la música y su escucha.

Con esta convicción, el pianista oaxaqueño Felipe Ríos creó «Atemporal», un concierto que busca reconquistar al público que, envuelto en el vértigo del día a día, se ha olvidado de alimentar el alma con exquisitas notas en una sala a obscuras, pero con un escenario iluminado con una lluvia de colores que danzan al compás del piano.

«Creo que cuando uno estudia, o escucha música que le agrada, y está realmente concentrado, surge una especie de atemporalidad, y creo que hoy en día nos hacen falta esos momentos donde tenemos la sensación que el tiempo se puede alargar, o nos puede llevar al presente que no disfrutamos por pensar en tantas cosas menos en lo que está sucediendo ahora», comenta Felipe Ríos, pianista originario de Huajuapan de León, donde inició sus estudios musicales a los 4 años de edad, al lado de su padre el Maestro Ramón de la Cruz Ríos Solano.

Con el propósito de brindar al público una noche mágica, memorable, el artista ha preparado un programa que combina obras conocidas como «Libertango» de Astor Piazzola, por ejemplo, con sonatas y nocturnos de Lizt, Chopin o Beethoven, con desafíos técnicos que no solo ponen a prueba al pianista, sino conmueven a quien escucha.

«Hemos preparado una combinación de notas musicales con una lluvia de luces de colores para crear una atmósfera muy agradable, muy íntima, incluso mágica», adelanta el joven artista cuya trayectoria profesional se ha forjado con destacadas figuras como la pianista Guadalupe Parrondo, reconocida dentro y fuera de México.

El concierto «Atemporal» de Felipe Ríos tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá el próximo viernes 5 de junio a las 19:00 horas. Las entradas se encuentran a la venta en la Galería Cocijo: Abasolo 107, Centro Histórico de la capital oaxaqueña, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas. Más informes y venta de boletos virtuales en el teléfono 55 1308 8369.

Localidades, para todos bolsillos: Luneta: $500, plateas: $420, palcos primeros: $300, palcos segundos: $200 y galería: $150.

Felipe Ríos, talento oaxaqueño

Realizó sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de la Maestra Patricia Castillo y terminó su carrera de concertista bajo la tutela de la maestra Guadalupe Parrondo en la escuela Vida y Movimiento, del Centro Cultural Ollin Yoliztli, recibiendo el título de Licenciado en Concertista con Dominio en Piano, en el auditorio del Claustro de Sor Juana, en donde presentó su examen de titulación, con felicitación oficial por parte del jurado.

En 2014 recibe el Premio “Joaquín Gutiérrez Heras” otorgado por la doctora Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz, el director de orquesta Sergio Cárdenas y la actriz Martha Verduzco. En octubre de ese mismo año hace su debut como solista con la Orquesta Sinfónica del estado de Hidalgo.

Fue uno de los ganadores del concurso “Jóvenes solistas” organizado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México donde interpretó el concierto para piano y orquesta en Sol de Maurice Ravel.

Se ha presentado como solista en diversos lugares del país como: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Fondo Histórico Ortiz Mena del Palacio Nacional, Museo de Antropología (Xalapa); Teatro del Estado (Xalapa), Aula Magna “Alfonso Cravioto” (Pachuca); Sala “Silvestre Revueltas” del Conservatorio Nacional de Música (CNM), Auditorio “Raúl Bailléres” del Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM), Sala “Hermilo Novelo” del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY); el Auditorio “Divino Narciso” de la Universidad Del Claustro de Sor Juana; Teatro “Macedonio Alcalá” (Oaxaca) y Claustro del Centro Cultural “San Pablo” (Oaxaca).

Ha realizado música de cámara con destacados músicos de talla internacional como el maestro Adrián Justus y la maestra Erika Dobosiewicz .

En el 2024 realizó una serie de conciertos a lado de la pianista mexicana Guadalupe Parrondo en donde se interpretó a 2 pianos las variaciones sobre un tema de Haydn, un Rap para Mozart de Sergio Cárdenas y el carnaval de los animales de Camilo Saint Saëns.