Promoverá Sectur Oaxaca a “Puerto Ángel: Tierra de Pescadores”

Con esta marca, el gobierno estatal fortalece la identidad de este destino de la Costa oaxaqueña y posiciona a la pesca deportiva como atractivo turístico

SAN PEDRO POCHUTLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), en conjunto con autoridades de San Pedro Pochutla y de la agencia municipal de Puerto Ángel, presentó la marca turística “Puerto Ángel: Tierra de Pescadores”.

La titular de la dependencia, Saymi Pineda Velasco, resaltó que esta acción fortalece la identidad de uno de los destinos emblemáticos de la Ruta de la Costa Oaxaqueña y contribuye a la promoción de la entidad.

PUERTO ÁNGEL, TIERRA DE PESCADORES

Destacó que la marca surge de un destino auténtico frente al mar, que conserva la esencia tradicional de los pueblos costeros y busca posicionarse como uno de los lugares ideales para la pesca deportiva.

Esta acción contribuye a consolidar un turismo sostenible y comunitario, a promover las playas Panteón, La Boquilla, Estacahuite y La Cueva del Oso, así como la gastronomía y festividades tradicionales.

La pesca deportiva, integrada a la oferta de turismo deportivo, de sol y playa, representa una oportunidad para atraer turistas y generar desarrollo económico para las familias de la costa oaxaqueña.