En Oaxaca se fortalece la capacitación de mujeres indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) firmó convenios de colaboración con la organización Empoderamiento y Desarrollo de Mujeres y Comunidades Indígenas A.C. y con la empresa oaxaqueña “Entre Tierras de Mezcales”, productora de mezcal joven.
A través de estos acuerdos, se fortalecen capacidades, desarrollo productivo y se generan oportunidades para sus integrantes, brindando capacitaciones en bordado de ropa típica, panadería, repostería, deshilado, elaboración de curados de mezcal, elaboración de cremas de mezcal y elementos para el empoderamiento de la mujer, entre otros, de un catálogo de 450 cursos.