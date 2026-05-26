Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

En Oaxaca se fortalece la capacitación de mujeres indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) firmó convenios de colaboración con la organización Empoderamiento y Desarrollo de Mujeres y Comunidades Indígenas A.C. y con la empresa oaxaqueña “Entre Tierras de Mezcales”, productora de mezcal joven.

A través de estos acuerdos, se fortalecen capacidades, desarrollo productivo y se generan oportunidades para sus integrantes, brindando capacitaciones en bordado de ropa típica, panadería, repostería, deshilado, elaboración de curados de mezcal, elaboración de cremas de mezcal y elementos para el empoderamiento de la mujer, entre otros, de un catálogo de 450 cursos.

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