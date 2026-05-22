Agrega la Guía Michelin a otros tres restaurante de Oaxaca

En su edición 2026, la Guía Michelin incluyó en su lista de recomendaciones a Aguamarga, de Oaxaca de Juárez, Vianda, de Guadalupe Etla y Glou Glou, de Puerto Escondido

GUADALAJARA, Jal. (sucedióenoaxacqa.com/vía COMUNICADO).- La gastronomía de Oaxaca fue reconocida durante la edición 2026 de la Guía Michelin, la cual se realizó en Guadalajara, Jalisco, donde fueron galardonados 26 establecimientos de la entidad.

Los nuevos restaurantes incorporados a la lista de recomendados son: Aguamarga, de Oaxaca de Juárez, Vianda, de Guadalupe Etla y Glou Glou, de Puerto Escondido.

Por otra parte, el restaurante Los Danzantes Oaxaca mantiene sus galardones con una Estrella Michelin y una Estrella Verde, mientras que Levadura de Olla también mantiene una Estrella Michelin, reconocimientos otorgados en 2024.

Asimismo, en esta lista permanecen: Atarraya, Casa Oaxaca El Restaurante, Criollo, Crudo, Itanoní, Teocintle-Tika’aya, Zandunga, Alfonsina, Barbacoa Obispo Cocina Rural, Adamá, Almú, Brio, Nois, Almoraduz, Ancestral Cocina Tradicional y Asador Bacanora Oaxaca.

Además, les fue ratificada la distinción Bib Gourmand a La Olla, Las Quince Letras, Tierra del Sol, Labo Fermento y Xaok.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco, señaló que, con el respaldo del Gobernador Salomón Jara Cruz, el estado se consolida como un destino gastronómico de referencia nacional e internacional.