Oaxaca, productor del 93% del mezcal de México, invita la Feria del Mezcal 2026

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Durante la presentación de Julio Mes de la Guelaguetza en el Museo de la Ciudad de la capital del país, el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca, Raúl Robles Ruiz, destacó que la entidad no solo es la cuna cultural del mezcal, es el mayor productor con el 93% del volumen nacional total.

«Detrás de cada botella hay historia, herencia, comunidad y el corazón de miles de familias que mantienen viva esta tradición ancestral», manifestó

Anunció que este año, la Feria del Mezcal se realizará al igual que en ediciones anteriores, en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, del 17 al 28 de julio, y contará con la participación de más de 400 expositores tanto de mezcal como de café, cerveza artesanal, gastronomía y artesanías.

Será «un lugar donde Oaxaca se reencuentra consigo mismo y con el mundo, donde se reunirán los aromas del agave, los sabores de la gastronomía, la fuerza de las artesanías y y el talento de lasdistintas regiones del estado», apuntó el servidor público.

Por último, agradeció al artista plástico Shinzaburo Takeda por la creación y donación de la obra de «Diosa del Mezcal» inspirada en la figura mítica de Yaa Nduva, deidad que inspira el origen de esta emblemática bebida, y que este año es la imagen a la Feria del Mezcal 2026, en homenaje a las mujeres mezcaleras de Oaxaca.