Salomón Jara e Irma Bolaños atestiguan inauguración del estadio de Beisbol Yu´Va

La obra representa un homenaje al deporte, al arte y a la riqueza cultural del estado

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En un ambiente de emoción, alegría y entusiasmo de las y los aficionados al deporte, el gobernador Salomón Jara Cruz, acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, atestiguó la inauguración del estadio de beisbol Yu´Va, nueva casa de los Guerreros de Oaxaca.

Durante el acto inaugural, el empresario mexicano Alfredo Harp Helú y su esposa Isabel Grañén Porrúa realizaron el primer lanzamiento de pelota, marcando oficialmente el inicio de esta nueva historia deportiva.

En el marco del 30 aniversario de los Guerreros de Oaxaca nace Yu´Va como un proyecto que honra la memoria del estadio Eduardo Vasconcelos, manteniendo viva la pasión guerrera y fortaleciendo el legado deportivo y cultural de la entidad, además de abrir una nueva etapa para el deporte oaxaqueño.

Entre música, fiesta y el cariño de miles de aficionados, los Guerreros de Oaxaca arribaron a su nueva sede, donde celebraron además el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El estadio Yu´Va destaca no solo por su infraestructura moderna y capacidad para albergar a miles de asistentes, sino también por integrar el arte y la cultura oaxaqueña en cada uno de sus espacios.

Más de 20 artistas gráficos oaxaqueños participaron en la intervención artística del recinto, lo que resalta la riqueza cultural y creativa de la entidad. El estadio Yu´Va trasciende su condición arquitectónica para consolidarse como un espacio abierto a la comunidad, donde el deporte, el arte y la cultura se entrelazan para seguir haciendo historia.