Refuerza Policía Vial estrategia nacional “Piensa, lleguemos a salvo”

La corporación hace un llamado a motociclistas para utilizar siempre el casco protector de seguridad, respetar los límites de velocidad, no rebasar por la derecha y evitar circular entre carriles

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- A fin de reducir lesiones, muertes y discapacidades adquiridas por accidentes viales en motocicleta, la Policía Vial Estatal refuerza la estrategia nacional “Piensa, lleguemos a salvo” en la entidad.

Esta iniciativa que inició desde septiembre de 2025 por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, fomenta una movilidad segura entre las personas conductoras de motocicletas para prevenir accidentes viales.

El titular de la corporación, Toribio López Sánchez, expuso que en coordinación con autoridades municipales trabajan para bajar el índice de accidentabilidad en este tipo de vehículo.

A la par, realizan campañas de concientización, proyectos de señalización, pláticas de educación vial e implementan el dispositivo preventivo Alcoholímetro, con el objetivo común de salvar vidas.

La corporación hace un llamado a utilizar siempre el casco protector de seguridad, respetar los límites de velocidad, no rebasar por la derecha y evitar circular entre carriles. Además, instó a no viajar con menores de 12 años, sobrecupo y evitar el uso de distractores como son los audífonos.