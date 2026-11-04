¡Prepárate! Ya viene la 4ta Feria del Deshilado en San José del Progreso

Se realizará el 7 y 8 de noviembre con la participación de 35 artesanas que exhibirán y pondrán a la venta sus creaciones; el BinniBus ofrecerá transporte gratuito desde la Ciudad de Oaxaca durante ambos días

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- San José del Progreso realizará su 4ta Feria del Deshilado el próximo 7 y 8 de noviembre, de 8:00 a 20:00 horas, con la participación de 35 artesanas que exhibirán y pondrán a la venta sus creaciones, elaboradas mediante la técnica del deshilado.

En esta localidad existen alrededor de 25 variaciones del deshilado con las cuales se confeccionan vestidos, blusas, guayaberas y otras prendas que incorporan bordados y tejidos.

Como parte del esta Feria se llevará a cabo un programa con convite, baile y la participación de la Marimba del Estado, entre otras actividades, a realizarse frente a la Ex Hacienda de San José del Progreso.

El encargado de Despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz, destacó que, por encomienda del Gobernador Salomón Jara Cruz, se trabaja de manera coordinada con autoridades municipales para promover el patrimonio cultural y contribuir a que la actividad genere beneficios para las comunidades con vocación turística.

Para acercar a las y los interesados a la festividad, se pondrá a disposición una ruta gratuita del Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, durante los dos días de la feria, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con salida en la calle Pino Suárez esquina con San Martin, en la capital oaxaqueña.