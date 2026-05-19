Presentan en Madrid el libro «Andriacci, una vida de arte y color»

MADRID, España (sucedióenoaxaca.com).- Publicada por la prestigiosa casa editorial Rizzoli New York, la primera monografía internacional del pintor oaxaqueño Fernando Andriacci se presentará el próximo martes 19 de mayo en Madrid, en la Casa de México en España.

Escrito por la socióloga del arte Blanca González Rosas, el libro ofrece una perspectiva analítica sobre la propuesta creativa y contribución de Andriacci al arte contemporáneo. Contextualiza su trayectoria en la dinámica escena cultural de Oaxaca ubicando causas y encuentros que detonaron la construcción del vibrante lenguaje que lo caracteriza.

Interesado en presentar y expresar la alegría, el artista ha desarrollado una poética de sugerentes texturas y atmósferas cromáticas en las que habitan seres antropomorfos y zoomorfos. Universos fantásticos que se imponen como una realidad.

Dividido en cuatro capítulos ampliamente ilustrados y un perfil autobiográfico, Andriacci. Una vida de Arte y Color presenta con elegancia al artista de la alegría.

Realizada como un avance del lanzamiento del libro, la presentación, este martes 19 de mayo en la Casa de México en España, contará con la participación de Fernando Andriacci, la escritora Blanca González Rosas y la reconocida promotora de arte oaxaqueño Nancy Mayagoitia. Como moderadora, la historia del arte Nuria Sadurní Rodríguez, directora de Becas y Desarrollo Artístico en la Fundación Casa de México en España.