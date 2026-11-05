“Mochila de Emergencia” una acción preventiva para las familias

La difusión de estas recomendaciones busca fortalecer la cultura de autoprotección y preparación familiar; no constituye una alerta ante un desastre inminente
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- – La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que, las publicaciones relacionadas con la campaña “Mochila de Emergencia” forman parte de las acciones permanentes de orientación y prevención en materia de protección civil, por lo que su difusión no responde a una situación de emergencia ni a una alerta extraordinaria.
En concordancia con las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), estos materiales se comparten periódicamente para promover entre las familias oaxaqueñas la importancia de contar con artículos básicos de emergencia y elaborar un plan familiar que les permita actuar de manera organizada ante cualquier eventualidad.
La dependencia precisa que estas recomendaciones tienen un carácter exclusivamente preventivo y no están relacionadas con la previsión de un desastre inminente ni con alertas o publicaciones difundidas en otros países.
Su propósito es brindar herramientas prácticas de autocuidado, fomentar la preparación anticipada y fortalecer una cultura de prevención que contribuya a la seguridad de los hogares oaxaqueños.
La SSPC reitera su compromiso de mantener una comunicación oportuna, clara y responsable con la ciudadanía, mediante acciones de prevención que permitan construir comunidades más informadas, preparadas y resilientes.
Finalmente, exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de las autoridades de protección civil y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar confusión o alarma innecesaria.