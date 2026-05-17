Llaman los Servicios de Salud a prevenir y controlar la hipertensión

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora este 17 de mayo, Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhorta a la población a prevenir, diagnosticar y controlar la presión arterial alta, ya que puede causar infartos, accidentes cerebrovasculares y daños renales.

Bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntas y juntos!”, la dependencia hace un llamado a la acción para acudir a la unidad médica y medirse la presión arterial de manera periódica.

Datos relevantes

El diagnóstico oportuno salva vidas, ya que a esta enfermedad también se le conoce como la asesina silenciosa, debido a la falta de síntomas.

En Oaxaca, cerca del 10 % de la población mayor de 20 años vive con un diagnóstico oficial de hipertensión.

Actualmente, la institución mantiene a más de 59 mil pacientes bajo tratamiento continuo en las seis Jurisdicciones Sanitarias.

La presión arterial óptima debe ser menor a 120/80 milímetros de mercurio (mmHg). Si se registran valores constantes de 140/90 mmHg o superiores, es importante acudir de inmediato a la unidad de salud.

Los SSO recomiendan consumir alimentos saludables como frijol, calabaza, maíz y quelites; evitar alimentos altos en sodio; reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos al día; evitar el alcohol y el tabaco; y, en caso de estar bajo tratamiento, apegarse puntualmente a las indicaciones del personal médico.