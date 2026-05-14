La música, instrumento de paz de niñas y niños de Soyaltepec: Karina Barón

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública entregó instrumentos a la naciente Banda Filarmónica Comunitaria de Soyaltepec, en nombre del gobernador Salomón Jara

TEMASCAL, San Miguel Soyaltepec (sucedióenoaxaca.com).- La vida en Soyaltepec no ha sido fácil. Habitar en un clima de 40 grados no es sencillo. Rehacer la vida, la comunidad, después de la reubicación de las familias que abandonaron sus casas para dar paso a la construcción de una gigantesca presa ha tenido sus dificultades. Proteger a sus hijas e hijos de la inseguridad en la región limítrofe con el estado de Veracruz también implica un gran esfuerzo. Sin embargo, ahora tienen un motivo de alegría, al ver realizada su Banda Filarmónica de niñas, niños y jóvenes, que se han convertido en el orgullo de sus familias y en la esperanza de una vida mejor para esta localidad.

La tarde del pasado 9 de Mayo, la Banda Filarmónica Comunitaria de Soyaltepec se estrenó ofreciendo su primera presentación a las madres que se reunieron en la víspera de su día, en el Salón Agrícola «La Mazateca» en Temascal, cabecera municipal de San Miguel Soyaltepec.

El arribo de las y los nacientes músicos inició a las tres de la tarde, acompañados de papás y mamás que cargaban ya sea su instrumento o la vestimenta de gala para la ocasión: coloridos huipiles y guayaberas bordadas con motivos de los textiles mazatecos.

Ya dispuestos en sus lugares para iniciar su presentación, las madres sacaban el teléfono celular para guardar la fotografía de su hija o hijo sentados ante su atril. Con una sonrisa de orgullo, de satisfacción, o ambos, captaban las imágenes del sueño realizado, mientras el maestro Ángel García Ramírez, director de la institución, supervisaba los detalles previo a la llegada de la invitada especial, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz, pieza clave para el logro de este proyecto cultural sin precedente en Soyaltepec.

«Acá sí hay dos bandas, pero son más de estilo norteño, no de música tradicional», comenta el maestro Ángel, quien ha tenido una ardua labor para disciplinar a quienes aspiraban a formar parte de la Banda Filarmónica, pues en la zona no existen ni casa de cultura, ni proyectos culturales independientes, por lo que la población infantil y juvenil se enfrentaba a un reto inédito en sus vidas: primero aprender solfeo, y después, ensayar con su instrumento todos los días, de lunes a viernes.

Fue Karina Barón, originaria de la Cuenca del Papaloapan, región a la que pertenece Soyaltepec, quien hace dos años y medio motivó a la población para crear su banda de música tradicional, con la convicción de que el arte, la música, son instrumentos que previenen el delito y restauran el tejido social.

El proyecto se lo encargó al maestro Nathanael Lorenzo Hernández, responsable del programa Somos Comunidad Arte y Cultura por la Paz del SESESP, un servidor público con experiencia en este tipo de tareas.

En tanto, desde el SESESP, Barón Ortiz gestionó la dotación de instrumentos musicales, cuya primera entrega sucedió en abril de 2025, y tras el estreno de la Banda Filarmónica de Soyaltepec, la servidora pública hizo entrega de los instrumentos faltantes.

Fue la ocasión para agradecer a padres y madres de familia que «creyeron que era posible dar a sus hijas e hijos un instrumento en sus manos y volverlos constructores de paz; es un gran logro de las y los integrantes de la Banda Filarmónica Comunitaria el conformar una banda de alientos, porque aquí no se acostumbra como en otras regiones del estado», manifestó.

Agregó que cuando el gobernador Salomón Jara recibe solicitudes de instrumentos en sus giras, no duda en comprarlos, porque sabe de la importancia de las bandas de música en las localidades de nuestro estado.

A su vez, el compositor Nathanael Lorenzo Hernández, destacó que «una banda filarmónica tradicional no es solo música, es convivencia, es ayuda mutua, es hacer comunidad, es amor al prójimo, es una carta de amor a Oaxaca».

«Este- dijo -no es cualquier proyecto, este es un proyecto que emerge de la esperanza en un mundo mejor, un Oaxaca mejor, un Soyaltepec mejor. Los involucrados para hacer posible este sueño sabemos de luchas, sabemos de batallas, sabemos de rebeldía… pero sobre todo sabemos y entendemos lo sagrado de la palabra comunidad”.

Al final de la presentación oficial de la Banda Filarmónica Comunitaria de Soyaltepec, se anunció que próximamente se espera que acudan a compartir su música en el zócalo de la capital oaxaqueña.