Llama Secretaría de Salud a reforzar medidas preventivas por riesgo de golpe de calor

En Oaxaca se han registrado 30 casos de golpe de calor y 20 de deshidratación, así como una defunción, asociada con las altas temperaturas, en la región Mixteca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informa que, con corte a la semana epidemiológica número 18 de la temporada de calor, se han registrado 30 casos de golpe de calor y 20 de deshidratación en la entidad.

Asimismo, hace unas horas se confirmó la primera defunción asociada a golpe de calor en Oaxaca, ocurrida a inicios de mayo en la Jurisdicción Sanitaria 5 Mixteca. El caso corresponde a un hombre de 78 años, originario de Puebla, quien presentó afectaciones graves tras permanecer expuesto de manera prolongada a altas temperaturas mientras viajaba hacia la Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

Se precisa que el paciente presentaba comorbilidades, entre ellas hipertensión con 12 años de evolución e insuficiencia renal aguda; condiciones que incrementaron el riesgo de desarrollar complicaciones.

Ante la onda de calor que afecta al sur y sureste del país, SSO exhorta a la población extremar precauciones y evitar actividades físicas o exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, horario de mayor radiación.

Por lo anterior, se recomienda beber al menos dos litros de agua al día, aunque no se tenga sed; vestir ropa ligera, de colores claros y de algodón; usar gorra y/o sombrilla, y protector solar; y mantener especial vigilancia en niñas, niños, personas mayores y grupos vulnerables.

Los principales signos de alarma por golpe de calor son: temperatura corporal elevada, piel caliente y seca, mareo, dolor de cabeza, confusión, vómito, dificultad para respirar y pérdida del conocimiento.

En caso de presentar síntomas, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, elevar ligeramente sus pies y solicitar apoyo inmediato al número de emergencia 9-1-1 o acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Se recomienda a la población no bajar la guardia, ya que las altas temperaturas continúan representando un riesgo para la salud.