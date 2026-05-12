Más de 140 actividades en la cartelera de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”

El Lunes del Cerro y su Octava se llevarán a cabo los días 20 y 27 de julio, con emisiones a las 10:00 y 17:00 horas. El 15 de mayo inicia la preventa de boletos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado presentó la cartelera oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, celebración que en su edición número 94 reunirá más de 140 actividades culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas para compartir la riqueza de Oaxaca con México y el mundo.

Durante la presentación realizada en Palacio de Gobierno, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que la Guelaguetza representa la identidad, diversidad y orgullo de los pueblos oaxaqueños.

“No es solo la máxima fiesta, es la oportunidad de compartir con México y con el mundo la enorme riqueza cultural, artística, gastronómica y comunitaria que tiene nuestro estado”, expresó.

En la conferencia de prensa se informó que los tradicionales Lunes del Cerro y su Octava se llevarán a cabo los días 20 y 27 de julio, con emisiones a las 10:00 y 17:00 horas en la Rotonda de las Azucenas. Asimismo, la preventa de boletos iniciará el 15 de mayo y la venta general el 1 de junio.

Como parte de las actividades alternas, se realizarán los Convites los días 1, 10 y 11 de julio, así como las Calendas Culturales el 18 y 25 de julio. Además, se desarrollarán ferias, exposiciones y expresiones artísticas en distintos puntos de la capital y municipios.

Asimismo, se destacó que esta edición contará con una representación más amplia y plural, además del regreso de las delegaciones de Santa María Huazolotitlán, Santo Domingo Chihuitán y San José Tenango a la Rotonda de las Azucenas.

En tanto, la Feria del Mezcal se realizará del 17 al 28 de julio con la participación de personas productoras de mezcal, artesanías, café, gastronomía y agroindustria; mientras que el DIF Oaxaca llevará a cabo la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho” y el Tianguis Gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores”.

La agenda también contempla actividades deportivas como la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca y el Maratón Internacional Guelaguetza 2026 en sus categorías de 42, 21 y 10 kilómetros.