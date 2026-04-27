Anuncia Salomón Jara inicio de distribuidor vial de Viguera con inversión de 279 mdp

Esta obra denominada «Paso a Desnivel Monumento a Juárez« beneficiará a más de 270 mil personas con una vialidad moderna de 8 carriles que transformará integralmente la zona

OAXACA. Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz anunció el inicio de la construcción del distribuidor vial de Viguera, una obra estratégica que mejorará la movilidad de la ciudadanía y atenderá uno de los puntos con mayor carga vehicular en la capital del estado.

Durante su conferencia de prensa, el Mandatario estatal señaló que esta obra se realizará en coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez y el Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar la movilidad y dar solución a uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Sildia Mecott Gómez, presentó los detalles técnicos del paso elevado que se ubicará sobre la carretera federal 190, a la altura de la agencia municipal de Viguera.

El proyecto, denominado Paso a Desnivel Monumento a Juárez, contará con una inversión de 279 millones de pesos y beneficiará a 270 mil 955 personas. Su objetivo es transformar una vialidad actualmente colapsada en una infraestructura moderna y eficiente que reduzca los tiempos de traslado y garantice mayor seguridad para quienes transitan hacia el centro de la ciudad o salen de ella.

La obra contempla la construcción de dos puentes elevados, cada uno con dos carriles en sentidos México–Oaxaca y Oaxaca–México, que se suman a los cuatro carriles existentes a nivel de piso, conformando un total de ocho carriles de 3.5 metros de ancho.

Asimismo, se edificará una rotonda de 30 metros de diámetro que permitirá mantener un tránsito continuo en la zona. El monumento a Benito Juárez será conservado en su sitio original y contará con un nuevo basamento que lo elevará para destacar entre los puentes elevados.

Como parte del proyecto integral, se incluirán áreas verdes con plantas endémicas, iluminación en el puente y bajo puente, sistema de drenaje, banquetas amplias, señalética para cruces seguros, semaforización y pintura vial.

Esta obra transformará de manera significativa la zona, brindando mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones, además de mejorar la conectividad en uno de los accesos más importantes de la ciudad.