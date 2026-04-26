Presentan obras creadas en el taller de afelpado del CaSa

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- El Taller de Afelpado del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) comenzó sus actividades en 2012 por iniciativa del artista Francisco Toledo. El artista fue comisionado para realizar una serie de piezas para la Biblioteca Personal Carlos Monsiváis, que se encuentra dentro de la Biblioteca José Vasconcelos, en la Ciudad de México. A partir de esta experiencia, Toledo comenzó a realizar piezas explorando la técnica de afelpado, y posteriormente invitó a varios artistas a experimentar con creaciones textiles.

La exposición “Texturas y colores. Afelpado en CaSa”, que se inauguró el sábado 25 de abril, presenta una muestra de los trabajos que se han realizado en el Taller de Afelpado, desde que abrió hace 14 años, hasta la fecha. Durante este tiempo, el taller se ha dedicado a la producción de piezas textiles elaboradas con la técnica de afelpado con agujas y afelpado en húmedo a partir de fibras de lana de oveja teñida con tintes naturales o anilinas.

“El taller de afelpado continúa desarrollando el proyecto que Francisco Toledo imaginó hace catorce años”, comentó Daniel Brena, director general del CaSa. “Agradecemos a todos los que han colaborado con esta iniciativa”.

Durante este tiempo, este espacio se ha establecido como un sitio de experimentación y colaboración artística, donde los procesos artesanales convergen con las expresiones artísticas contemporáneas. El taller propicia la colaboración con artistas para crear piezas textiles, que van desde reproducciones de fotografías, gráfica y dibujo, hasta indumentaria y objetos tridimensionales, entre otros; sumando colaboraciones con casi ochenta artistas nacionales e internacionales.

Actualmente, el taller está integrado por Anahí Mendoza, Alejandra Salgado, Xóchitl Ruiz, Margarita Ramos, Fátima Armengol y Blanca Miguel, y es coordinado por Marcela Ortega, en su mayor parte, el equipo del taller se integró cuando Francisco Toledo fundó el taller y buscó personas pertenecientes a la comunidad de San Agustín Etla que supieran coser y bordar. Han colaborado con artistas como Jan Hendrix, Francisco Castro Leñero, Irma Palacios, Sabino Guisu, para materializar sus propuestas artísticas.

La exposición que ahora se presenta en el CaSa reúne algunas piezas textiles que se han trabajado en el taller de Afelpado, combinando algunos de los primeros textiles creados en el taller con trabajos hechos recientemente. Se muestra la obra de Francisco Toledo, Trine Ellitsgaard, Fernando Sandoval, Adela Goldbard, Mónica Iturribarría, Gary Goldberg, Maddalena Forcella, Taller Lapiztola, Laureana Toledo, Lana Guapa por María José Cervantes, Alejandro Martínez, Paloma Torres, Francisco Castro Leñero y James Brown.

“Texturas y colores. Afelpado en CaSa” podrá visitarse hasta el 26 de julio de este año en la galería chalet del Centro de las Artes de San Agustín, ubicado en San Agustín Etla, Oaxaca.