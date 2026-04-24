Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Inaugura Salomón Jara Guelaguetza de la Lectura para fomentar la cultura escrita

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del Día Internacional del Libro, el gobernador Salomón Jara Cruz inauguró en la Alameda de León la Guelaguetza de la Lectura, un espacio abierto para la ciudadanía, que brinda un tendido de libros para promover y acercar la palabra escrita.

Durante este acto, el Mandatario estatal dijo que la Primavera Oaxaqueña seguirá fomentando la lectura como hábito en cada colonia, escuela, comunidad y municipio, ya que esta es una herramienta que brinda libertad y refugio en todas las edades.

Además, invitó a todas las instituciones educativas a redoblar esfuerzos para llevar más libros a todas y todos, “que la lectura sea un acto que podamos desarrollar en comunidad, que sea identidad y esperanza” destacó.

    Como parte de esta acción, Jara Cruz junto a personas funcionarias públicas, estudiantes, autoridades educativas y la ciudadanía, asumió el compromiso de promover la lectura en cada espacio que visiten para mantener viva la tradición lingüística escrita y oral de las ocho regiones.

    En este tenor, la titular del Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción de la Lectura, Carmen Sánchez Parada destacó que la actual administración acerca a todos los sectores la literatura, desde espacios públicos como plazas y mercados, hasta centros penitenciarios y foros con escritoras y escritores.

    Asimismo, participó la cuenta cuentos y medidora de lectura del Fondo de Cultura Económica, Lidia Zaragoza, quien narró la historia “Teléfono Descompuesto” de Renato Moriconi e Ilan Brenman. Además, se presentó la disertación literaria de Ethan Jese López Reyes, estudiante de la primaria Basilio Rojas de San Jacinto Amilpas.

    Total
    0
    Shares
    Share 0
    Tweet 0
    Pin it 0
    También podría interesarte

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Total
    0
    Share
    0
    0
    0
    0