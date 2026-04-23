Oaxaca impulsa la promoción turística del circuito “Manos, Colores y Sabores”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte de las acciones para fortalecer la promoción del circuito turístico “Manos, Colores y Sabores”, el Gobierno de Oaxaca llevó a cabo un viaje de familiarización (fam trip) dirigido a agencias de viajes y medios de comunicación locales.

Por conducto de la Secretaría de Turismo, informó que esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer la riqueza cultural que integra esta ruta, a sectores que establecen contacto directo con visitantes nacionales e internacionales, así como difundir información que incentive su promoción.

El circuito que inicia en la agencia de Pueblo Nuevo, (situado aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca) y concluye en el municipio de San Pablo Etla, está conformado por la Textilería El Manantial, taller de alebrijes Tribus Mixes, el palenque A Medios Chiles y taller Selvática.

Este recorrido se impulsa como parte de una estrategia para diversificar la oferta turística en la región de Valles Centrales y generar alternativas cercanas a la capital que permiten a las y los visitantes adentrarse en la riqueza cultural de la entidad.

Representantes de este circuito participarán en la edición 50 del Tianguis Turístico 2026, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, del 27 al 30 de abril.