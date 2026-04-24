El IEEPCO realiza conferencia “Inteligencia Artificial, Elecciones y Democracia Participativa”

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Temporal de Comunicación (CTC) y la Unidad Técnica de Comunicación Social (UTCS), llevó a cabo este viernes la conferencia “Inteligencia Artificial, Elecciones y Democracia Participativa”, impartida por el doctor Luis Octavio Vado Grajales.

Durante el acto de bienvenida, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Comunicación, Ana María Márquez Andrés, señaló que esta actividad forma parte de la línea de acción “Capacitación al personal del IEEPCO para fortalecer sus habilidades y competencias en materia de comunicación institucional”, contemplada en el Plan Anual de Trabajo 2025-2026 de la CTC. Destacó que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer el conocimiento y a enfrentar los nuevos retos en materia electoral.

En su intervención, el doctor Luis Octavio Vado Grajales explicó que todo avance tecnológico representa, en cierta medida, una ruptura con el pasado. Indicó que no se trata únicamente de una mejora en las labores cotidianas, sino de una transformación profunda que modifica la forma en que se crean y producen bienes y servicios en el mundo.

Asimismo, subrayó que el desarrollo tecnológico genera nuevas exigencias de derechos, bajo la expectativa de mejorar la calidad de vida y garantizar el respeto a la dignidad de las personas. En este sentido, destacó que la Inteligencia Artificial tiene un impacto relevante en el ámbito electoral, particularmente en las campañas, así como en la administración y la impartición de justicia electoral.

De igual forma, el ponente profundizó en las características, riesgos y sesgos de la Inteligencia Artificial, así como en sus posibles implicaciones para los derechos humanos. Durante su exposición, presentó también el “Decálogo para el uso de la IA en las elecciones”.

Al evento asistieron la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Sandra Pérez Cruz; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; así como personas titulares, encargadas de despacho y personal de diversas áreas del Instituto.