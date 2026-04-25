Invierte el gobierno estatal 26 mdp para proyectos del Centro Mexicano de la Tortuga

En coinversión, el Gobierno del Bienestar y la Conanp aplicarán 20 millones de pesos para modernizar el inmueble y mejorar los avances científicos.

SANTA MARÍA TONAMECA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la entrega de 26 millones de pesos para el fortalecimiento y operación de la primera etapa de rehabilitación del Centro Mexicano de la Tortuga en Mazunte, Santa María Tonameca, acción que brinda la continuidad de la preservación marina.

La aplicación de este recurso también apoya a 188 proyectos comunitarios que fortalecerán la conservación, estudio científico, vigilancia y monitoreo de las diferentes especies que habitan y transitan por el litoral oaxaqueño.

El Mandatario estatal detalló que además se aplicarán 20 millones de pesos, en coinversión con la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el Gobierno del Estado destinará 10 millones de pesos y la dependencia federal el resto, con el fin de modernizar el inmueble y sus avances científicos.

“Se trata de una herramienta para consolidar proyectos que protegen los ciclos de vida de las tortugas marinas, desde la anidación hasta su retorno al mar. En Oaxaca sabemos que la biodiversidad no es un recurso inagotable, es una responsabilidad compartida”, remarcó al firmar este plan de trabajo con la instancia del Gobierno de México.

Durante el arranque del proyecto se concentrará la intervención y mejoramiento de la zona exterior, tienda, acceso, taquilla, bodega, subestación de sanitarios del edificio central, patio central, sala Conanp y Mazunte, jardín de ceiba, sendero interpretativo y estanque de las tortugas marinas.

El titular de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pavel Palacios Chávez precisó que el trabajo realizado por las comunidades y el centro de investigación logró entre 2025 y 2026 el retorno al océano de 60 millones de crías de tortuga golfina y 10 mil de tortuga laúd.