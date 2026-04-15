Del 24 al 29 de abril, XVI Festival de Cuentos para Niños y Niñas en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- ¿Qué hay de nuevo en el XVI Festival de Cuentos para Niños y Niñas festival? Una propuesta rica en historias venidas de tantas partes como narradores conforman el elenco. Un proyecto que difunde las culturas de otros países, y que acerca al público a otras formas de ver la literatura y la lectura. Trae bienestar social al invitar a los asistentes a cada función de cuentos a que vengan en familia y que los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos.

Enseña la tolerancia y el respeto hacia los demás porque el festival se fortalece con narradores que vienen de otros lugares que podrían sernos ajenos pero que nos son familiares gracias a la voz de quienes cuentan las historias. Y, sobre todo, trae la vacuna que la sociedad necesita después de la pandemia: efectivamente, la humanidad necesitaba la vacuna contra el coronavirus, pero los lazos sociales y afectivos quedaron olvidados y hoy más que nunca nuestras comunidades necesitan del arte y del deporte para aliviarse.

La cultura es una herramienta muy poderosa para integrar a las comunidades y ofrecerle a la gente entretenimiento de calidad. Hoy más nunca son necesarios los remansos de paz como alternativa a la ola de noticias falsas y desinformación. Es importante que la gente sepa que hay propuestas culturales al alcance de todos, que promueven el contacto cercano con las personas de carne y hueso, que no dependen de algoritmos y que nos desconectan de las «realidades» virtuales, ficticias y manipuladoras que los intereses fácticos nos quieren imponer.

Este año Ángel del Pilar y Víctor Arjona convocaron a narradores venidos de México, Brasil, Costa Rica y Perú. Habrá cuentos de diversas temáticas para todas las edades gracias a las instituciones de la iniciativa privada que siguen creyendo en esta propuesta cultural. La Fundación Alfredo Harp Helú encabeza la lista de los patrocinadores que apoyan al Festival de Cuentos para Niños.

Para la decimosexta edición participan: Ángel del Pilar Colín (México), Cadú Cinelli (Brasil), Gisselle Espinoza Molina (Costa Rica), Helena Garcés (México), Matilde Samperio (México), Rosana Reátegui Nieto (Perú), Rodrigo Sánchez (Oaxaca) y Víctor Arjona (Oaxaca).

La inauguración será en el Centro Académico y Cultural «San Pablo» el viernes 24 a las 6:00 de la tarde. Con esta actividad arrancarán las sesiones de cuentos que se han preparado cuidando la calidad que siempre ha caracterizado a este Festival.

Entre los espacios donde se realizarán las funciones de cuentos, destacan la red de bibliotecas de la Fundación Alfredo Harp Helú: BS Ferrocarril, BS Canteras, BS Teposcolula y, como siempre, la BS Xochimilco. Los municipios conurbados que recibirán al festival, gracias a la colaboración de las Bibliotecas

Móviles y del Centro Cultural Itinerante, ambos de la FAHHO, son: Ocotlán de Morelos, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Pablo Etla, San Pedro Ixtlahuaca y la Villa de Zaachila. Se efectuará un evento especial en el Centro de Tutela para Menores Infractores.

Todos los días del festival, en el Centro Académico y Cultural «San Pablo» habrá funciones de gala a las 6:00 de la tarde donde los invitados expondrán lo mejor de su trabajo. Por supuesto, no podrían faltar las sesiones de cuentos dedicadas exclusivamente para el público adulto en la Biblioteca Henestrosa a las 8 de la noche.

La clausura tendrá lugar en el Centro Académico y Cultural «San Pablo» el miércoles 29 a las 6:00 de la tarde. Algunos de los eventos serán transmitidos en vivo a través de las plataformas digitales. Con esto se busca acercar el festival a las personas que viven fuera del estado de Oaxaca e inclusive fuera de México. La programación ya está disponible en la página de Internet:http://www.cuentosgrandes.com