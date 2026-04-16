Miroslav Ü y El Mextizo Zapoteco conquistan la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- En el marco del Primer Festival “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”, Miroslav Ü llenó la explanada del Zócalo con una propuesta sonora que hizo vibrar cuerpo y memoria.

Originario de Oaxaca de Juárez y con raíces en Santo Domingo Tehuantepec, su proyecto va más allá de la música electrónica: es un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. A través de géneros como el house, techno y downtempo, Miroslav Ü integra voces, cantos y palabras en náhuatl y zapoteco, construyendo una experiencia donde las lenguas originarias dialogan con lo digital.

Acompañado por su invitado especial Aldair “El Mextizo Zapoteco” desde la verde Antequera, encendió la energía del público y transformó la pista en un espacio de identidad, resistencia y expresión viva. Su presentación no solo hizo bailar a la explanada del Zócalo, sino que reafirmó que nuestras lenguas siguen presentes, evolucionando y proyectándose hacia el futuro.

Sonaron temas electrónicos de la autoria de Miroslav Ü y temas serranos como «Corazón de loco», autoría de Honorio Cano e interpretación de El Mextizo Zapoteco.

La presentación concluyó con la interpretación de la famosa canción mixteca y con un mensaje de resistencia; ante la homofobia, racismo y discriminación social.

Miroslav Ü es de los oaxaqueños mas sobresalientes en plataformas digitales, nos enseña la raíz de las lenguas originarias a través de la música electrónica.

El Mextizo Zapoteco es un artista escénico que mezcla juventud y nuevos ritmos con la música tradicional.