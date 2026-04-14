Asisten 90 autoridades municipales al foro regional de consulta indígena y afromexicana del IEEPCO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo el tercer foro regional correspondiente a la etapa consultiva de la Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada dirigida a personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Este ejercicio tiene como propósito determinar la pertinencia y, en su caso, establecer los lineamientos aplicables para el reconocimiento indígena de un partido político local. La consulta es organizada por el IEEPCO en coordinación con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), en su calidad de órgano técnico, y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como órgano garante.

Durante el acto de apertura, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Manuel Cortés Muriedas, dio la bienvenida a las autoridades de 37 municipios participantes y destacó la relevancia de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos a ser consultados sobre decisiones que impactan su vida política.

Por su parte, el secretario ejecutivo del IEEPCO, Alejandro Graciano Prats Rojas, explicó que esta consulta deriva de la sentencia RIN/DRP/06/2024 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), mediante la cual se instruyó al Instituto a establecer los lineamientos que deberán cumplir los partidos políticos locales para obtener el reconocimiento indígena. Subrayó que, para ello, es fundamental escuchar las opiniones y propuestas de las comunidades.

En este tercer foro participaron más de 90 autoridades municipales provenientes de distintas localidades de la región Mixteca, entre ellas: San Andrés Sinaxtla, Santiago Nejapilla, San Miguel Tecomatlán, San Juan Soyultepec, Magdalena Jaltepec, Teotongo, Santa Inés de Zaragoza, Santa María Nativitas, San Francisco Jaltepetongo, Villa de Chilapa de Díaz, San Pedro Jocotipac, Santiago Tilantongo, Villa Tejupam de la Unión, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, San Mateo Etlatongo, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Francisco Chindúa, Tlacotepec Plumas, San Pedro Topiltepec, San Pedro de Teozacalco, Yutanduchi de Guerrero, San Miguel Huatla, San Pedro Tida, San Francisco Nuxaño, Santiago Apoala, San Juan Diuxi, San Pedro Nopala, San Miguel Chichahua, Tepelmeme Villa de Morelos, San Pedro Jaltepetongo, Santiago Tillo, San Bartolo Soyaltepec, San Andrés Nuxiño, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Santo Domingo Yanhuitlán, San Juan Teposcolula y la Trinidad Vista Hermosa.

Durante la jornada, se explicó que, conforme al artículo 33, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, un partido político local requiere al menos el 3% de la votación válida para acceder a diputaciones de representación proporcional; sin embargo, en caso de contar con reconocimiento indígena, este umbral se reduciría al 2% de los votos válidos.

El cuarto foro se realizó este martes 14 de abril en Teotitlán de Flores Magón, mientras que el miércoles 16 de abril se llevarán a cabo foros simultáneos en Huautla de Jiménez y Santiago Pinotepa Nacional, a las 10:00 horas en los auditorios municipales. Por lo que se convoca a autoridades y ciudadanía en general a participar en estos espacios de diálogo.

Las autoridades que no puedan asistir podrán enviar sus opiniones a través del “Cuadernillo de Opinión”, el cual deberá remitirse a la Oficialía de Partes del IEEPCO. Asimismo, las personas indígenas y afromexicanas que no desempeñan cargos comunitarios podrán participar mediante el correo electrónico consulta@ieepco.mx, así como a través de llamadas o mensajes por WhatsApp o Telegram a los números 951 119 62 34, 951 123 22 77 y 951 557 68 64. De igual forma, pueden comunicarse a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana al teléfono 951 502 06 30, extensión 225.

Las siguientes fechas de los foros regionales son: 17 de abril en San Juan Bautista Tuxtepec; 18 de abril en San Pedro Pochutla; 20 de abril en Huajuapan de León; 21 de abril en Santo Domingo Tehuantepec; 22 de abril en San Francisco Cajonos; 24 de abril en Tlacolula de Matamoros e Ixtlán de Juárez; 28 de abril en Zimatlán de Álvarez; 6 de mayo en Miahuatlán de Porfirio Díaz; y 8 de mayo en Oaxaca de Juárez.

Cabe señalar que, al tercer foro asistieron la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, Carolina María Vásquez García; por parte de la SIPCIA, el jefe del Departamento de Consulta Previa, Libre e Informada, Luis Francisco Ibáñez Arrazola; y por la DDHPO, el defensor adjunto Benedicto Salinas Hernández, así como autoridades municipales de Asunción Nochixtlán.