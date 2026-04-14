El calor, clima propicio para las infecciones gastrointestinales 

Experto en infectología detalla que esta temporada trae más problemas estomacales por la descomposición de los alimentos

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- La temporada de calor se manifiesta más intensamente por estos días, de la misma forma que se incrementan las infecciones gastrointestinales, principalmente por la rápida descomposición de los alimentos, explicó el Dr. Gabriel E. Bojórquez Gámez, infectólogo e integrante de la Comisión Científica de la Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico A.C.



El experto señaló que, por ejemplo, durante el calor aumentan los cuadros diarreicos asociados a toxinas alimentarias, bacterias, virus y parásitos.



“Norovirus y Rotavirus son los más comunes y se presentan con diarrea acuosa, vómito y fiebre leve. En la mayoría de los casos se resuelven en pocos días con hidratación adecuada”, dijo.



Norovirus es una infección que puede causar vómitos y diarrea intensos que aparecen repentinamente. Mientras que el enterovirus consiste en fiebre, dolor de cabeza, enfermedad respiratoria, dolor de garganta y, a veces, llagas en la boca o una erupción.



Otras infecciones por bacterias que son comunes en esta época son por la e.coli, salmonela, shigella y campylobacter, todas ellas que pueden causar problemas como diarrea, vómito y dolor abdominal.



El Dr. Bojórquez Gámez explicó que la infección de estas bacterias se asocia al mal manejo de los alimentos, como: Alimentos mal refrigerados, carnes poco cocidas, lácteos no pasteurizados, mala higiene en la preparación. El experto hizo un llamado para cuidar muy bien el manejo, preparación y almacenamiento de los alimentos para evitar este tipo de infecciones.



¡Aguas con el agua!



Además de los alimentos, es muy importante también cuidar el agua que tomamos. Y es que, el médico infectólogo explicó que también existen enfermedades provocadas por parásitos que generalmente se encuentran en agua contaminada, entre estos se encuentran:



Giardia lamblia: Es una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea acuosa.

La infección por Giardia es causada por un parásito microscópico que se encuentra en todo el mundo, en especial, en las zonas con higiene deficiente y con agua contaminada.



Entamoeba histolytica: Sus síntomas pueden ir desde diarrea leve hasta disentería grave. Las infecciones extraintestinales incluyen abscesos hepáticos y, con muy poca frecuencia, cerebrales.



El infectólogo, recomendó verificar que los alimentos y el agua que se consume estén en buen estado para evitar que cualquier de estos padecimientos afecten la salud del consumidor y asistir al médico inmediatamente ante cualquier complicación.



Y se acerca el dengue



El Dr. Bojórquez Gámez aprovechó para hablar del dengue, el cual que se presenta con mayor frecuencia en temporadas cálidas.



Cabe recordar que esta enfermedad se adquiere a través de la picadura del mosquito aedes aegypti y entre sus síntomas más frecuentes están el dolor intenso óseo, fiebre alta y cefalea.



El experto señaló que la proliferación del mosquito se relaciona con condiciones de los hogares mexicanos que favorecen su reproducción, como recipientes y cacharros que acumulan agua.



Para evitarlo, el experto recomendó tener cuidado en no acumular agua por varios días en objetos como cubetas, floreros, llantas viejas, macetas, canaletas, botellas y bebederos de mascotas.



Sobre el experto



Dr. Bojórquez Gámez, se desempeña en la práctica privada en el área de Infectología (desde julio de 1982) y es integrante de la Comisión Científica de la Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico A.C. Es egresado de la Carrera de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha sido Presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, Capítulo Jalisco A.C.

Además, ha sido Secretario Fundador de la Asociación Panamericana de Infectología y Gerente de la Red Médica Regional Occidente en AXA Partners México.



Recientemente fue invitado por colegios médicos Dr. Fernando Banda, Joseph Lister y Luis Pasteur, conformados por académicos y médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), para una sesión informativa sobre temas de infectología.