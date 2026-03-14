Presentó el IEEPCO el libro “Transparencia y Acceso a la Información Pública”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a través de la Comisión Temporal de Comunicación (CTC) y la Unidad Técnica de Comunicación Social (UTCS), dio inicio al ciclo de presentaciones de libros “Democracia en diálogo: Transparencia, Elecciones y Sistemas Normativos Indígenas” con la presentación de la obra Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Durante el mensaje de bienvenida, la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó que la transparencia y el acceso a la información pública constituyen pilares fundamentales de toda democracia, ya que permiten que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones públicas, evalúe el desempeño de las instituciones y participe de manera informada en los asuntos públicos.

“Una ciudadanía informada es una ciudadanía más libre y con mayores herramientas para incidir en la vida pública”, señaló. Asimismo, subrayó que, para las instituciones electorales, este derecho tiene una relevancia particular, ya que la confianza en los procesos electivos depende en gran medida de la apertura institucional y de la posibilidad de que la ciudadanía conozca cómo se organizan las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana mediante los cuales expresa su voluntad. “La obra que hoy se presenta ofrece una mirada amplia sobre este derecho”, concluyó.

Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la CTC, Ana María Márquez Andrés, explicó que dicha Comisión estableció en su Plan Anual de Trabajo 2025–2026 diversas líneas de acción, entre ellas la capacitación del personal del IEEPCO para fortalecer sus habilidades y competencias en materia de comunicación institucional. En este sentido, informó que la Unidad Técnica de Comunicación Social tiene previsto desarrollar, de marzo a junio del presente año, diversas actividades formativas, entre las que se encuentran un ciclo de presentaciones de libros, una conferencia, un taller de oratoria y un curso de capacitación.

“Cada una de estas presentaciones representa una oportunidad para analizar y reflexionar sobre los temas abordados en los libros, a partir del diálogo con sus autoras y autores. Se trata de temas fundamentales para fortalecer la democracia en el país y en nuestro estado, por lo que resulta importante conocerlos y difundirlos”, precisó la Presidenta de la Comisión Temporal de Comunicación.

La presentación del libro contó con la participación de las personas autoras Jarumy Esmeralda Méndez Reyes y Antonio Gutiérrez Victoria, así como del coordinador de la obra, Juan Gómez Pérez. La moderación estuvo a cargo de Héctor Eduardo Ruiz Serrano, quien también compartió las conclusiones generales del encuentro.

Durante sus intervenciones, las personas autoras profundizaron en los ejes temáticos de la obra y coincidieron en la relevancia que reviste el derecho de acceso a la información en el contexto actual, en el que se requiere una ciudadanía informada, consciente y con herramientas que le permitan desarrollar una visión crítica sustentada en datos.

Asimismo, destacaron la importancia de vincular la transparencia con temas trascendentales como la justicia ambiental, donde el acceso a la información no solo permite conocer el actuar de las autoridades y las instituciones, sino también ejercer y exigir otros derechos.

Señalaron que el libro busca contribuir al fortalecimiento de la enseñanza y la práctica de este derecho. El desafío, afirmaron, consiste en lograr que el acceso a la información pública no sea un simulacro, sino una herramienta viva al servicio de la justicia y la democracia.

Al cierre del evento se realizó la entrega de constancias de participación a las personas autoras y al moderador, con lo cual el IEEPCO reafirma su compromiso con la promoción de la participación ciudadana y el fomento de la educación cívica, elementos clave para la formación continua del personal del Instituto y para el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía oaxaqueña.

Finalmente, se informó que la siguiente actividad de este ciclo será la presentación del libro “Las Elecciones Mexicanas de 2024. Epílogo: Las Elecciones Judiciales 2025”, que se llevará a cabo el 10 de abril a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Las personas interesadas también podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales del Instituto.