Habitantes del fraccionamiento El Retiro piden su reconocimiento como agencia de El Tule

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Habitantes del fraccionamiento el Retiro de Santa María del Tule, claman la intervención del Gobernador Salomón Jara Cruz para obtener su reconocimiento como agencia municipal.

Luego de que la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados recibiera del Pleno la solicitud de los habitantes del fraccionamiento el Retiro (16-ene-2026) para que le asignen la categoría político-administrativa de Agencia del Municipio de Santa María del Tule, el presidente de dicha comisión el diputado morenista Mauro Cruz Sánchez se apresuró a archivar el asunto bajo el argumento de que sólo puede accederse a ello con la anuencia del municipio.

Inconformes, los solicitantes se entrevistaron con el presidente de dicha comisión, el Dip. Mauro Cruz, (20-ene-2026) quien enfatizó sobre la complejidad del asunto por la negativa de la autoridad municipal desde la fundación de este asentamiento humano, por lo que será necesaria la intervención del titular del ejecutivo para obtener la anuencia de la autoridad municipal, ya que los diputados no tienen esa facultad.

En esta circunstancia, los representantes vecinales externaron su conformidad con la ruta propuesta, solicitándole gestionar lo conducente ante el gobernador sugiriendo el dip. presidente de la comisión, que tal trámite lo realice el diputado por el distrito al que pertenecen, por lo cual se entrevistaron con el dip. Isaias Carranza.

Sin embargo, desde esa fecha (3-feb-2026) dichos representantes populares no han comunicado si realizaron las gestiones necesarias para hacer del conocimiento del gobernador para que intervenga, situación, por lo que manifiestan que a partir de esta fecha ellos mismos gestionarán el acercamiento con el titular del ejecutivo para solicitar su intervención como último recurso para resolver la problemática.

Diversos medios de comunicación tuvimos acceso a la solicitud de reconocimiento y a los documentos que anexaron los habitantes, de cuyo análisis puede conocerse la larga historia de vejaciones de que han sido objeto los habitantes de este núcleo poblacional desde que se fundó en 1980 al impedir la autoridad municipal el ejercicio de sus derechos humanos, políticos y civiles, empezando por la negativa a que utilicen el relleno sanitario construido por el gobierno, así como a entregarles los recursos que asigna la federación para su sostenimiento.

Recordemos que el fraccionamiento el Retiro es un centro de población y como asentamiento humano creado por decreto legislativo cuenta con polígono reconocido por el INEGI desde el año 2000, con una población de 6824 habitantes, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000

El propio INEGI mediante oficio 1316.5./320/2024 de 19 de agosto de 2024, en ocasión de la solicitud del comité directivo del retiro, de contar con la clave de población y población total del fraccionamiento a esa fecha, comunicó que dicho asentamiento no presenta registro como localidad, y conforme al marco geoestadístico del inegi, el fraccionamiento el retiro forma parte del área urbana de santa maría del tule, por lo que la clave de localidad de acuerdo al polígono solamente se otorgaría con la aprobación de la autoridad municipal, y que quedó pendiente dicho trámite por la anterior administración municipal, injustificadamente, con el argumento de que la solicitud sería sometida a consideración de la asamblea general de población, siendo que ello no puede quedar al arbitrio de nadie al tratar de un derecho establecido en la ley.

Esto echa por tierra el argumento de la autoridad de que el fraccionamiento no ha sido recibido por el municipio ya que no cuenta con acta de entrega recepción del fraccionamiento al municipio, siendo que ello no es necesario ya que el INEGI determinó que dicho asentamiento forma parte del mismo desde el año 2000.

Los habitantes tienen la esperanza de que con la intervención del gobernador obtendrán la aprobación del trámite que quedó pendiente por la anterior administración municipal, ya que se palpa la buena disposición de la nueva administración municipal.

Los integrantes del comité directivo del fraccionamiento, en voz del licenciado Francisco González Martínez, que por requisito administrativo funge como coordinador de vialidad, pero tiene a su cargo el trámite del proceso legislativo ante el Congreso del estado, manifestaron que sus integrantes fueron nombrados por la asamblea general de población del fraccionamiento para continuar con el trámite que los mismos iniciaron desde el año 2023, en que el congreso emitió por unanimidad un exhorto a la autoridad municipal para que proporcionara los servicios públicos básicos a la población del retiro, y a la secretaría de gobierno para que vigilara el cumplimiento del exhorto, mismo exhorto de quedó sin cumplir, no obstante que la Lic. Yesenia Nolasco, entonces Subsecretaria de Fortalecimiento Municipal de la dependencia estatal, conoció de cerca la problemática al dirigir las mesas de diálogo con la autoridad municipal y elaboro la tarjeta informativa al gobernador para que conociera de este foco rojo, por lo que ahora solicitan nuevamente su intervención ante el titular del ejecutivo.

También existe acercamiento del comité directivo con el equipo del Senador Antonino Morales Toledo, como integrante de la Comisión Permanente de Asentamientos Humanos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El licenciado Francisco González además de perito en derecho por razón de su profesión, también es conocedor de la materia legislativa por haber fungido como secretario técnico de la comisión de hacienda en la sexagésima cuarta legislatura constitucional, por ello, se pronuncia por la necesidad de acudir ante el gobernador Salomón Jara Cruz , toda vez que la decisión de archivar el asunto por no contar con la anuencia de la autoridad municipal fue tomada por el secretario técnico de la comisión permanente de gobierno de forma muy desafortunada, lo cual denota al menos un desconocimiento de la materia legislativa y de asentamientos humanos; violación de los principios procesales de exhaustividad y congruencia al no tomar en cuenta que la solicitud se funda en el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que establece que aquellos centros de población que estimen reunir los requisitos para ostentar una categoría política administrativa pueden hacerlo, en el primer caso, por declaratoria del municipio y en el segundo caso, por declaratoria del propio congreso y en todo caso, debería saber que los centros de población que cuenten con decreto legislativo, con polígono y hayan sido reconocidos por la propia autoridad en su Plan Municipal de Desarrollo, como en el presente caso, acceden por ese solo hecho a la asignación de categoría político-administrativa al amparo del artículo 49 de la Ley General de Asentamiento Humanos, y correlativos de la ley estatal en la materia, por lo que el trabajo del secretario técnico de la citada comisión denota desconocimiento de la función social que debe adoptar un letrado en el congreso del estado, al ejercer una función materialmente judicial al impartiendo justicia, así como al interpretar la norma.

Concluye el abogado del comité directivo, que la ruta establecida por el presidente de la comisión permanente de gobierno, de acudir ante el gobernador del estado en busca de justicia para los habitantes de este centro de población, es esperanzadora, por lo que reiteran su confianza de ser escuchados por el Gobernador como lo prometió en días recientes, sobre todo porque siempre han contado con su apoyo y la solución en este caso se circunscribe al estricto cumplimiento de un decreto de la quincuagésima legislatura del congreso del estado, que autorizó la formación del fraccionamiento para trabajadores del gobierno del Estado y de los medios de difusión que hoy cierran filas en torno a los habitantes, por lo que ahora toca al propio Congreso resolver la problemática derivada del decreto 207.