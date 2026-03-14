Convocan a crear imagen para la Fiesta Grande del Cerrito 2026, en Zaachila

VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila 2025–2027, a través de la Regiduría de Educación, Cultura y Deportes y el Departamento de Cultura, lanzó la convocatoria dirigida a artistas plásticos originarios y residentes del municipio para participar en el concurso de selección de la Imagen Oficial de “Laani Roo Xten Sii Xte Zaallil 2026”, una de las celebraciones culturales más importantes del municipio.

La convocatoria busca fomentar la participación artística y la creatividad local, destacando la riqueza cultural, histórica y tradicional que representa la Fiesta Grande del Cerrito, uno de los eventos más emblemáticos de la Villa de Zaachila.

Las y los artistas interesados podrán presentar obras inéditas y originales que reflejen la identidad cultural de la festividad. La obra ganadora será utilizada como imagen oficial para la promoción y difusión de la Fiesta del Cerrito 2026, además de recibir un premio de 6 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá 4 mil pesos.

La recepción de obras estará abierta desde la emisión de la convocatoria hasta el 30 de abril de 2026, en las oficinas del Departamento de Cultura del H. Ayuntamiento, en horario de oficina. El dictamen del jurado se dará a conocer el 2 de mayo a las 11:00 horas en la explanada municipal.

El Presidente Municipal, Ernesto Vargas López, reafirmó el compromiso de su administración con el impulso de la cultura y el fortalecimiento de las tradiciones que dan identidad al municipio.

“En Zaachila creemos firmemente que la cultura es el corazón de nuestro pueblo. Por ello, abrimos esta convocatoria para que las y los artistas locales sean parte de la imagen que representará nuestra gran fiesta del Cerrito 2026, nuestro Lunes del Cerro. Invitamos a todas y todos a participar y seguir fortaleciendo nuestras raíces”, expresó el edil.

De su lado, el profesor Erwin Vale López, Jefe del Departamento de Cultura, destacó la importancia de abrir espacios para que las y los artistas del municipio participen activamente en la construcción de la identidad cultural de las festividades.

“Con esta convocatoria buscamos que el talento de nuestras y nuestros artistas sea protagonista en la promoción de nuestras tradiciones. La imagen oficial de la Fiesta del Cerrito es una representación del orgullo y la riqueza cultural de Zaachila”, señaló Vale López.

El H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila reiteró la invitación a la comunidad artística del municipio para sumarse a este importante ejercicio cultural que promueve el talento local y fortalece la identidad de las tradiciones zaachileñas.