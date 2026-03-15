Damara Rosales convierte recuerdos de infancia en escultura y pintura

La artista presenta en El Alacrán, «Donde arden mis recuerdos», exposición integrada por esculturas de mediano formato y óleos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com)-.- Memorias de su infancia es lo que Damara Rosales toma como punto de partida para crear una serie de esculturas de mediano formato y pinturas al óleo que reúne en la exposición Donde arden mis recuerdos, abierta al público desde el viernes 13 de marzo, en El Alacrán, espacio de Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.

“Lo que más destaca de esta exposición son piezas que se muestran frágiles, fragmentadas e híbridas, ya que me interesa hablar de cómo la memoria no desaparece, encarna y sigue moldeando quienes somos”, detalló la artista plástica.

Agregó que la muestra Donde arden mis recuerdos, “surgió de sueños y memorias de mi infancia, memorias que todavía me habitan, por eso decido materializar estas sensaciones a través de la escultura, utilizando como materia principal el barro y la pasta cerámica. Trabajo con procesos como el ahumado en horno de leña y la aplicación de englobes. Me interesa como el fuego y el color transforman la pieza así como la memoria transforma lo que permanece en nosotros”.

Rosales mencionó que le interesa abordar el tema de la infancia porque es el primer lugar que habitamos en el mundo, “nos vamos desarrollando y creciendo, la infancia es como vimos por primera vez el mundo, eso queda impregnado en nosotros y sigue moldeando como somos”.

En la exposición podrán ver esculturas de mediano formato, hay casas, fragmentos de casas, objetos cotidianos, como llaves, tijeras, personajes como muñecos con características tristes, personajes híbridos, sobre todo objetos que se pueden encontrar dentro de una casa, además de tres pinturas en óleo, utilizando colores pasteles, que son colores que remiten a la artista a su infancia.

Damara Rosales vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca, es egresada de la licenciatura en Artes plásticas y visuales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), como parte de su formación artística ha tomado diversos talleres en centros culturales y talleres independientes, se ha involucrado en técnicas como el grabado, pintura y cerámica.

Donde arden mis recuerdos se presenta en El Alacrán hasta el 25 de abril, este espacio se encuentra en Murguía 302 y abre de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.