Cierra en un día registro para el Diplomado Latinoamericano sobre Derechos de Pueblos Indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CEPIADET).- Con el objetivo de fortalecer la promoción, defensa y acompañamiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en América Latina, el Diplomado Latinoamericano: “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales: Pluralismo Jurídico e Interlegalidad”, es convocado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET), la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y dará inicio el próximo 23 de marzo de 2026 en modalidad virtual.

En un contexto en el que los derechos de los Pueblos Indígenas han sido reconocidos en distintos marcos normativos nacionales e internacionales —como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la reciente reforma al artículo segundo de la Constitución Federal—, persisten brechas entre el reconocimiento formal y su implementación efectiva.

Este diplomado surge ante la necesidad generar herramientas teóricas y prácticas desde una perspectiva intercultural, de género, interseccional y antirracista. La propuesta académica busca contribuir a la construcción de una nueva cultura jurídica que permita transformar no solo las normas, sino también las prácticas institucionales y judiciales.

La propuesta formativa está dirigida a:

Profesionales y académicas/os

Integrantes de comunidades y Pueblos Indígenas

Líderes y autoridades indígenas

Defensoras y defensores de derechos humanos

Organizaciones de la sociedad civil

Personas servidoras públicas

Reconociendo la exclusión histórica que han enfrentado los pueblos y comunidades indígenas en el acceso a espacios de formación y profesionalización, este Diplomado promueve la implementación de acciones afirmativas, frente a ello, se incorporan criterios de selección que priorizan la participación de liderazgos comunitarios, mujeres indígenas y personas con trayectoria en la defensa de derechos colectivos, reconociendo su papel fundamental en los procesos organizativos y en la construcción de justicia desde los territorios.

El diplomado tendrá una duración total de 120 horas, distribuidas en dos fases, teórica y práctica, entre los temas que se abordarán se encuentra: interculturalidad y derechos humanos, racismo, desarrollo jurisprudencial, sistemas jurídicos indígenas, argumentación jurídica intercultural, derechos de las mujeres indígenas y defensa estratégica.

Registro: 09 al 27 de febrero de 2026

Publicación de resultados: 17 de marzo de 2026

Inicio de clases: 23 de marzo de 2026

Modalidad: Virtual

Costo: Gratuito

Cupo limitado

Registro en línea:

https://forms.gle/BAACVrHWsiLxBdtN8