Enojo y no duelo en la voz del General Secretario

El análisis de la voz quebrada del general secretario Ricardo Trevilla Trejo está siendo mal analizada porque no se trató de manera prioritaria solo de una muestra de duelo por los militares y guardias nacionales caídos en el combate contra el cártel del “Señor Mencho”, sino una expresión de coraje que se debe interpretar como reclamo a específicamente los funcionarios que permitieron el fortalecimiento del poder armado el crimen organizado.

En ese contexto, el gesto de emoción en modo de ira del titular de la Defensa también debe contextualizarse en una pequeña frase que no todos han sabido leer en su justa dimensión: la acción contra el mando superior del cártel Jalisco “demostró la fortaleza del Estado mexicano”. En estas seis palabras se sintetizó la crisis de seguridad que viene desde el gobierno tolerante de Miguel de la Madrid Hurtado y su secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz con los primeros cárteles de la marihuana hasta la decisión política de Andrés Manuel López Obrador de aplicar el modelo de “abrazos, no balazos” que permitieron la consolidación del crimen organizado y la vulneración de la soberanía territorial, política y de monopolio de la fuerza del Estado.

Las reiteradas referencias en contra del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por parte de las administraciones de la 4T y más en torno de burla política superficial que de enfoque de seguridad nacional del Estado malinterpretan lo ocurrido el domingo por la mañana contra “el Señor Mencho”: el Ejército como última línea de batalla de la soberanía del Estado confrontó al cártel Jalisco que había crecido por la tolerancia gubernamental hasta convertirse en un pequeño Estado que controlaba territorio, sociedad y gobierno en varias partes de la República y se comportaba como un pequeño Estado delictivo dentro del Estado constitucional.

A Calderón se le podrá criticar políticamente de lo que se quiera, pero tomó la decisión en los primeros días de su gobierno de lanzar una ofensiva del Estado y a través del Ejército al mando del general secretario Guillermo Galván Galván contra los mandos del crimen organizado que habían tomado el control territorial y político de Michoacán, aunque a toro pasado se le quiera criticar lo limitado de la estrategia al operar solamente el descabezamiento de cárteles y no sus estructuras.

Pero los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador ni siquiera se preocuparon por arrestar de manera intencionada a jefes de algunos de los cárteles y la historia política y de gobierno mexicana registrará acto político cuando el presidente López Obrador visitó la zona chapista de Badiraguato y ostentosamente saludó de manera muy amigable nada menos que a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El gesto de coraje del general secretario Trevilla Trejo al referirse en la mañanera del lunes 23 de febrero por los soldados caídos en combate por la defensa del Estado debe tener, por lo tanto, una lectura estratégica de reclamos sin palabras a quienes permitieron el fortalecimiento del crimen organizado como mini Estado paralelo y un reconocimiento a las tropas que ofrendaron su vida en un acto de planteamiento concreto de la fortaleza del Estado frente a a bandas delictivas que le expropiaron funciones al Estado constitucional paradójicamente con la tolerancia de funcionarios responsables de ese mismo Estado.

La principal preparación política que deben tener los gobernantes debiera ser la de tener claro el papel del Estado, inclusive más allá de la conceptualización académica de sociedad, territorio y gobierno, sino asumirlo en los nuevos desafíos de los perfiles de los Estados modernos mucho más a fondo de lo que enseñan en las escuelas de derecho y asumiendo el Estado en un enfoque que todavía los gobiernos le deben a la República: la seguridad interior como síntesis de la soberanía, la independencia y el Estado de derecho para el bienestar y el desarrollo dentro de las fronteras.

A ello hay que agregar la consideración moderna del Estado del especialista italiano Alessandro Passerin d’Entrèves en su caracterización de la moderna “noción de Estado” a partir de tres funciones revalidas: poder, fuerza y autoridad, como una forma de encarnar los intereses de la sociedad mexicana frente a los desafíos hoy más internos que externos.

El gesto de reclamo del general secretario Trevilla Trejo por sus soldados que perdieron la vida en defensa del Estado que había sido descuidado por otros funcionarios responsables de ese mismo Estado definió también los términos de la responsabilidad de arrestar al comando dirigente del cártel más importante del crimen organizado: el Ejército mexicano como el único responsable de acciones de fuerza institucional, por más presiones y asesorías externas, una doctrina que el propio general secretario Trevilla Trejo había reiterado en los últimos eventos de la Marcha de la Lealtad y del Día del Ejército.

El Ejército es la última línea de defensa y de combate del Estado mexicano.

-0-

Política para dummies: la política también es poder, fuerza y autoridad.

carlosramirezh@elindependiente.com.mx

http://elindependiente.com.mx

@carlosramirezh

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.