IEEPCO fortalece marco normativo en perspectiva de género e interculturalidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este jueves, la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) celebró sesión extraordinaria, en la cual se aprobaron dos acuerdos orientados a fortalecer el marco normativo interno y optimizar la operatividad institucional del organismo electoral.

Durante la sesión, se aprobó el proyecto de Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, derivado de cambios tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, orientadas a fortalecer la paridad de género, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género y robustecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y control interno.

El Secretario Ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas explicó que el nuevo reglamento reconoce a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación y a la Unidad Técnica de Atención a las Personas Residentes en el Extranjero, además de actualizar la estructura de órganos colegiados, comisiones permanentes y áreas administrativas. También armoniza atribuciones conforme a reformas recientes en materia de interculturalidad, derechos humanos, participación ciudadana, elección judicial, transparencia y archivo, incorporando lenguaje inclusivo y perspectiva de género. Con ello, se busca garantizar que la organización y funcionamiento del Instituto respondan a los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, paridad e interculturalidad.

Como segundo punto del orden del día se aprobó el acuerdo por el que se adicionan diversos artículos a los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos del Instituto,

incorporando un lenguaje neutro, incluyente y no sexista, alineado con las políticas institucionales de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos. Asimismo, se establece con precisión quiénes integran el Personal Directivo con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la profesionalización del servicio público electoral.

En la sesión participaron la consejera presidenta del Instituto y de la Junta General Ejecutiva, Elizabeth Sánchez González; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; el coordinador administrativo, José Manuel Domínguez Morales; la directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Carolina María Vásquez García; la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, Irving Arturo Robles Godina, así como la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, Alejandra Silva Soriano.