El decreto de AMLO para reconocer jurídicamente al CECAM que nunca se ejecutó

A dos años de haber obtenido un amparo para hacer valer tal decreto, el gobierno federal no ha operado señala Litigio Estratégico Indígena

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El 3 de febrero de 2020, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para dotar de personalidad jurídica al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), a fin de que sus planes y programas de estudio, así como los certificados que expida tengan validez oficial y, por otra parte, para otorgarle los recursos públicos necesarios para su funcionamiento de manera directa, evitando intermediación alguna.

Sin embargo, dicho decreto jamás se ejecutó.

El 22 de diciembre de 2022, Carolina Vásquez Cardozo, María Luisa Pérez Días, Elena Martínez Cardozo y Silvestre Vásquez Cardozo, profesores y artistas mixes trabajadores del CECAM, de la mano de Litigio Estratégico Indígena, promovieron un juicio de amparo para que ese centro educativo tuviera personalidad jurídica y de esa manera pueda recibir apoyos económicos para evitar su desaparición.

Los profesores indígenas mixes acudieron a Litigio Estratégico Indígena A.C. para que los representara y promoviera un juicio de amparo contra la omisión de la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Educación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Consejería Jurídica Federal que no cumplieron con la encomienda de reconocerles personalidad jurídica al Centro de Capacitación Musical.

Después de más de un año de litigio, el Juez de Distrito declaró fundada la demanda de Litigio Estratégico Indígena A.C. y los profesores indígenas. Y ordenó dar continuidad al Decreto por el que se creó la Comisión Presidencial para definir e implementar alternativas jurídicas y administrativas, que permitieran apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas que tienen por objeto desarrollar una educación y formación musical.

El 21 de febrero de 2024, el Juez Decimoprimero de Distrito en Oaxaca concedió el amparo a las y los profesores indígenas mixes de Tlahuitoltepec, trabajadores del CECAM, de acuerdo con información de Litigio Estratégico.

Sin embargo, a casi dos años del amparo otorgado por el Juez de Distrito, el decreto presidencial sigue sin efecto.

A pesar de la importancia que tiene el CECAM, dedicado a la formación musical, que incluso se ha presentado en actos de la presidencia de la República y en eventos en el extranjero, hasta la fecha no tiene reconocimiento jurídico por lo que no puede recibir apoyos ni recursos directos de la Federación.

La maestra Mariana Yáñez Unda, abogada de Litigio Estratégico Indígena, indicó en su momento que es necesario, mediante las acciones jurídicas, hacer vigente los derechos de los pueblos indígenas y es importante que las instituciones indígenas deban revitalizarse y protegerse porque eso garantiza su supervivencia. Indicó que el Poder Judicial de la Federación emerge como un valladar contra las omisiones del Poder Ejecutivo y como un órgano de protección a los derechos de los pueblos indígenas.

Aquí el decreto presidencial, publicado en la página oficial del CECAM:

https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2020/inpi-decreto-cecam_2020.pdf

Y la exposición de Litigio Estratégico que promovió el amparo:

https://www.litigioestrategico.org/projects/defensa-del-cecam