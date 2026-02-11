

Para Bulmaro, en su día de cumpleaños

Bestias domesticadas, sí.

El sol cae a plomo por estos días de febrero,

pero en mi corazón está el tiempo

de las fiestas de diciembre,

el olor del humo de los cohetitos.

Vivir a contrapelo, sí, con esta soledad

de proceso creativo y hambre,

pan duro y desvelos,

retortijones y pesares.

Nadie está obligado a nada,

eso es cierto,

pero para mí que la maldita muerte

te obliga a probar que estás vivo,

te obliga a decir qué tanto puedes soportar

la existencia en los extremos

en esta vidita nada,

aburrida,

sin dios y sin diablo,

sin los amados fantasmas

ni ventanas dónde ir a reclamar

la mala calidad del producto,

donde no se aceptan reclamos,

devoluciones.

Salida la mercancía, x.

Y te quedas con el paisaje

repleto de elefantes y jirafas,

marmotas,

monarcas,

millonarios,

bestias domesticadas que aprenden

a fingir la alegría

(la otra forma de estar muerto)

y te integras al paisaje,

lo quieras o no.