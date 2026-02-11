Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Por estos días de febrero


Para Bulmaro, en su día de cumpleaños

Bestias domesticadas, sí.
El sol cae a plomo por estos días de febrero,
pero en mi corazón está el tiempo
de las fiestas de diciembre,
el olor del humo de los cohetitos.

Vivir a contrapelo, sí, con esta soledad
de proceso creativo y hambre,
pan duro y desvelos,
retortijones y pesares.

Nadie está obligado a nada,
eso es cierto,
pero para mí que la maldita muerte
te obliga a probar que estás vivo,
te obliga a decir qué tanto puedes soportar
la existencia en los extremos
en esta vidita nada,
aburrida,
sin dios y sin diablo,
sin los amados fantasmas
ni ventanas dónde ir a reclamar
la mala calidad del producto,
donde no se aceptan reclamos,
devoluciones.
Salida la mercancía, x.

Y te quedas con el paisaje
repleto de elefantes y jirafas,
marmotas,
monarcas,
millonarios,
bestias domesticadas que aprenden
a fingir la alegría
(la otra forma de estar muerto)
y te integras al paisaje,
lo quieras o no.

