Abrirá el Museo Comunitario y de Interpretación “ZAALIL”, en Zaachila

VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Villa de Zaachila fortalece su patrimonio cultural con la inauguración del Museo Comunitario y de Interpretación “ZAALIL”, un espacio concebido para la preservación, difusión e interpretación de la memoria histórica, los saberes ancestrales y la identidad comunitaria del pueblo zaachileño.

El Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, en coordinación con la Regiduría de Educación, Cultura y Deportes y el Departamento de Cultura, llevará a cabo este importante acto cultural el viernes 13 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, en las instalaciones del CECAD.

El museo “ZAALIL” se consolida como un recinto donde convergen la historia, la cosmovisión y la herencia zapoteca, ofreciendo a la ciudadanía y a las nuevas generaciones un espacio de reflexión, aprendizaje y reconocimiento de las raíces que dan identidad a Zaachila.

Con este Museo, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con la promoción y conservación del patrimonio cultural, reconociendo a la cultura como un eje fundamental para el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo comunitario.

La Villa de Zaachila continúa construyendo espacios que honran su pasado, fortalecen su presente y proyectan su legado hacia el futuro.