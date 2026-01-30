«Instantes», retrospectiva y homenaje póstumo al artista plástico Marco Bustamante

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, en colaboración con Arte Relieve Galería, inaugura la exposición “Instantes”, una muestra retrospectiva y homenaje póstumo al Maestro Marco Bustamante, que explora el aspecto luminoso de la nostalgia a través de una colección íntima que abarca casi cuarenta años de incesante labor artística. La exposición abrirá sus puertas al público este viernes 30 de enero a las 19:00 horas.

La exposición se presentará en el Espacio Cultural del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, ubicado en la esquina de Morelos y Crespo, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, y podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2026.

“Instantes” reúne obras que combinan diversas técnicas pictóricas y propone un recorrido por el universo creativo de un artista considerado una rara avis de la cultura oaxaqueña. Marco Bustamante, fallecido el 13 de diciembre de 2014, dejó un legado marcado por el rigor y la sensibilidad, integrando su formación como músico clásico a una disciplina pictórica que él mismo definía como una “búsqueda de la perpetuidad”.

Su obra surge de una nostalgia reflexiva que, lejos de anclarse en el pasado, utiliza un oficio impecable para honrar el presente. El espectador podrá apreciar una notable maestría técnica que abarca desde el trompe-l’œil (trampantojo) hasta delicadas veladuras etéreas, donde cada trazo se convierte en una forma de pensamiento.

Esta exposición tiene como objetivo rendir homenaje a la vida y obra del Maestro Marco Bustamante, así como reafirmar el compromiso de Arte Relieve Galería con la promoción de artistas y la difusión del arte contemporáneo en Oaxaca, en colaboración con instituciones dedicadas a la vida cultural y académica de la ciudad.