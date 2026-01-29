El IEEPCO cumplió con la ciudadanía: Consejera Elizabeth Sánchez

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- A pesar de los tiempos reducidos, el presupuesto limitado, y un marco jurídico complejo, podemos decir que «cumplimos puntualmente con lo que la ley y la Constitución nos mandata», manifestó la Consejera Presidenta del órgano electoral, Elizabeth Sánchez González, durante la sesión especial de Cómputo final y declaratoria de resultados de la jornada de Revocación de Mandato del domingo 25 de enero.

Y, ante las críticas y cuestionamientos al desempeño del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez atajó: «Las descalificaciones y narrativas tendenciosas no solo perjudican a este instituto, sino a la democracia, toda vez que aunque no existan pruebas que las sostengan , siembran desconfianza hacia el órgano electoral, y principalmente perjudican a la ciudadanía».

Durante la sesión de este miércoles 28 de enero, la cual duró más de tres horas, y que, como todas sus sesiones, se transmitió en vivo por las redes sociales Facebook y YouTube, el IEEPCO tuvo la oportunidad de explicar todo el trabajo realizado en poco más de un mes, con un presupuesto de 99 millones de pesos, y tratando de contener la propaganda, fuera del marco legal, por la continuidad del gobernador Salomón Jara.

El árbitro electoral resistió para poder entregar los resultados del primer ejercicio de participación ciudadana directa, que ahora están en poder del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a quien le corresponde recibir y atender las inconformidades que se hayan suscitado.

Así lo explicó la Consejera Ana María Márquez Andrés, quien detalló todos los procedimientos que el IEEPCO ejecutó para dar cumplimiento a la normatividad en materia de Revocación de Mandato, donde la protagonista en la ciudadanía, pues no se trata de una contienda partidista como lo son las elecciones.

En este sentido, hubo representantes de partidos como el del Partido Verde Ecologista y del Partido Fuerza por Oaxaca, quienes conminaron al resto de sus compañeros de otras denominaciones políticas, a no «montarse» en un proceso que compete únicamente al órgano electoral y a la ciudadanía.

Respecto a comentarios y especulaciones tanto por parte de representantes partidistas como en las redes sociales, el Secretario Ejecutivo del IEEPCO detalló la labor realizada por el Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (SISCORMA), que en ningún momento se «cayó»; en todo caso, expuso, se llegó a saturar en algunos momentos.

También explicó que en los distritos que tardaron en actualizar sus conteos, como en el caso de Oaxaca de Juárez, se debió a problemas en el suministro de energía eléctrica, por lo cual tuvo que intervenir el IEEPCO para dotar de una fuente alterna de energía eléctrica.

La Consejera presidenta aseguró que las incidencias reportadas durante la jornada de la Revocación de Mandato no ponen en riesgo la certeza de la consulta y los resultados, y exhortó a la ciudadanía y representantes de partidos políticos a presentar sus inconformidades ante las instancias correspondientes, como lo es la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Estatal Electoral.

Por último, Elizabeth Sánchez González hizo un amplio reconocimiento a todo el equipo humano del IEEPCO y las y los Consejeros, que tuvieron que realizar jornadas hasta de 24 horas seguidas, en ocasiones sin dormir, para poder dar cumplimiento a la carga de trabajo que exigió la organización el proceso de Revocación de Mandato.

