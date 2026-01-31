Oaxaca celebra la cocina consciente con un encuentro gastronómico de reconocidos chefs

Los reconocidos restaurantes Mejorana y Casa Oaxaca se preparan para una mañana de sabores y creatividad en el hotel City Centro by Marriott Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La gastronomía oaxaqueña, reconocida por sus sabores y riqueza cultural, será el eje de un encuentro culinario especial que tendrá lugar el sábado 7 de febrero, a las 9:00 horas en City Centro by Marriott Oaxaca ubicado en Aldama 410, Barrio de Jalatlaco.

El hotel abre sus puertas a una experiencia que celebra el producto, la temporalidad y la cocina pensada desde el bienestar, con la participación de dos propuestas más que dialogan desde distintas miradas: Mejorana y Casa Oaxaca.

Bajo el concepto Healthy Brunch: local, consciente y saludable, el hotel ofrece esta experiencia tanto a huéspedes como a público en general para disfrutar de sabores, técnicas e ingredientes locales reinterpretados por los chefs de estos dos reconocidos restaurantes que aportarán una visión profundamente ligada a Oaxaca.

El brunch estará conformado por una barra de frutas, barra de jugos, comal tradicional y seis platillos creados especialmente para esta ocasión.

Por parte de Casa Oaxaca, el chef Daniel Robles aportará una propuesta que combina técnica, fuego y producto: un toast de brocollini sobre hogaza de curry y semillas, con frijol blanco, tahini y epazote, y una tostadita de pollo orgánico con ensalada fresca de col, manzana verde y vinagre de manzana, en una cocina que honra la tradición oaxaqueña con un lenguaje actual.

La propuesta de Mejorana, encabezada por el chef Eduardo Barajas, suma una visión fresca y exploratoria con un poke bowl de atún fresco, vegetales de temporada, alga nori y cítricos, así como un hummus de garbanzo acompañado de pita, setascrujientes, tomatillo y menta, reflejo de su investigación constante y su vínculo con los ingredientes naturales.

Desde Terraza Centro, el restaurante del hotel City Centro by Marriott Oaxaca, el chef Alejandro R. Machado presentará un pescado envuelto en hoja santa sobre puré de betabel, con ensalada de verdolagas y chepiche, así como una tostada de atún falso con guacamole, chile de agua y brotes, platillos que reflejan su interés por resaltar ingredientes locales desde una perspectiva contemporánea.

Este Healthy Brunch busca generar una experiencia sensorial y reflexiva en torno a la cocina consciente, invitando a oaxaqueños y visitantes a disfrutar de una mañana donde el sabor, el origen y la creatividad se encuentran en la mesa. Reservar esta experiencia al teléfono del hotel 951-502-2270 o al 55-3043-7370.