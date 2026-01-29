Exige Gobierno de Oaxaca a Domecq retiro publicidad la «Guelaguetza ecuestre»

A través de la Secretaría de las Culturas y Artes se reserva el derecho de iniciar acciones legales para la defensa, protección y salvaguarda de este patrimonio cultural

OAXACA, Oax.- El Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y Artes exige a las y los responsables del espectáculo denominado "La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento", el retiro inmediato y total de toda publicidad y material promocional —físico o digital— que haga uso o referencia indebida a esta expresión cultural protegida.

Detalla que la Guelaguetza no es una marca ni un espectáculo de libre uso comercial, ya que de conformidad con el Artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca, esta constituye un patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y se encuentra sujeta a un régimen especial de protección jurídica.

En consecuencia, el uso del nombre, símbolos, elementos o referencias a esta festividad con fines comerciales, de manera descontextualizada y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido históricamente, constituye un acto de apropiación cultural y una probable vulneración al marco constitucional y legal vigente.

Por lo anterior, esta dependencia estatal se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones jurídicas y administrativas que resulten procedentes, conforme a la Constitución y a la normatividad aplicable; para la defensa, protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos de Oaxaca, sin necesidad de previo aviso adicional.

Esta actuación, aclara, está fundamentada en los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen y protegen los derechos culturales colectivos, y obligan al Estado a prevenir, detener y sancionar el uso no consentido de las expresiones culturales de los pueblos originarios.

Para el Gobierno de Oaxaca la cultura de los pueblos no es mercancía, por lo que su uso indebido no será tolerado.