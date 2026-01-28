IEEPCO realizó declaratoria de resultados del Proceso de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este miércoles, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Especial Urgente, realizó la declaratoria de resultados y aprobó el acta de cómputo estatal correspondiente al Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, para el periodo constitucional 2022–2028.

A través del secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, se informó el resultado del cómputo total con base en la sumatoria de los resultados consignados en las 25 actas de cómputo distrital, con una votación total de 935 mil 500 personas, lo que representa una participación ciudadana del 29.9 por ciento.

Previamente, y a solicitud de las consejerías electorales, se dio lectura al informe técnico emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación (UTSID), relativo a la operatividad del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (SISCORMA). En el informe se destacó que dicho sistema no presentó ninguna incidencia o anomalía que pusiera en riesgo su funcionamiento ni el proceso de captura de las actas provenientes de los 25 Consejos Distritales.

Asimismo, el secretario ejecutivo informó que, derivado de la información obtenida respecto de una casilla del distrito de Huautla de Jiménez, se inició el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades competentes, a fin de esclarecer los hechos.

En ese mismo sentido, las consejerías electorales solicitaron dar vista a la Contraloría para el deslinde de responsabilidades del funcionariado público de este órgano electoral.

Durante la sesión, el total de las consejerías coincidió en señalar que el IEEPCO cumplió en tiempo y forma con la organización de este mecanismo de participación ciudadana, con apego irrestricto a la ley. También reconocieron y agradecieron al personal de este órgano electoral, ya que sin su constancia, compromiso, y experiencia en la materia no hubiera sido posible concretar este proceso en el tiempo previsto para ello.

Al clausurar la Sesión Especial Urgente, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, señaló que con ello se dio por concluido el Proceso de Revocación de Mandato. Indicó que el Consejo General dio puntual cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Revocación de Mandato, el cual establece la atribución de este órgano electoral para realizar el cómputo total, emitir la declaratoria de resultados con base en los datos consignados en las actas de cómputo distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y remitir de manera inmediata toda la documentación al Tribunal Electoral.

Asimismo, la citada Ley establece en su artículo 55, relativo a las atribuciones del Tribunal Electoral en materia de Revocación de Mandato, que dicho órgano jurisdiccional será la instancia encargada de resolver los medios de impugnación que, en su caso, se presenten para controvertir los resultados, así como las determinaciones emitidas por el Instituto. Una vez resueltas todas las impugnaciones, el Tribunal realizará el cómputo final y emitirá la declaratoria de validez del proceso.

En la sesión estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. De igual forma, el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos.